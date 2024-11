Τραγωδία στην Κίνα: Γλίστρησε στις κυλιόμενες σκάλες εμπορικού κέντρου και έπεσε στο κενό – Βίντεο ντοκουμέντο

Μια γυναίκα έχασε τη ζωή της όταν έπεσε από ύψος τεσσάρων ορόφων, προσπαθώντας να καθίσει στις κυλιόμενες σκάλες ενός εμπορικού κέντρου στην Κίνα, στην πόλη Τζινίνγκ.

Στο βίντεο, λίγα δευτερόλεπτα πριν από την τραγική πτώση, η γυναίκα φαίνεται να διαβάζει κάτι ενώ βρίσκεται επικίνδυνα κοντά στην κυλιόμενη σκάλα.

Σύμφωνα με υλικό από τις κάμερες ασφαλείας (CCTV), η γυναίκα ακουμπούσε στη λαβή της σκάλας πριν προσπαθήσει να καθίσει επάνω της. Ωστόσο, σχεδόν αμέσως, έχασε την ισορροπία της. Αν και προσπάθησε να κρατηθεί από τη λαβή, τελικά έπεσε μέσα από ένα μικρό κενό ανάμεσα στις κυλιόμενες και το προστατευτικό κιγκλίδωμα.

A girl in China leaned on an escalator barrier, thinking she was safe. The moving handrail unexpectedly pulled her over, and she fell from the fourth floor, leading to her death. The video is being shared to warn about escalator safety.

