Τραγωδία στην Ισπανία: Φωτιά σε κέντρο διασκέδασης – Τουλάχιστον 9 νεκροί

Τραγωδία στην Ισπανία μετά τη μεγάλη φωτιά που ξέσπασε σε νυχτερινό κέντρο. Το nightclub βρισκόταν στην Μούρθια και ήταν ένα από τα πιο γνωστά της περιοχής που το επέλεγαν πολλοί για τη διασκέδασή τους.

Σύμφωνα με το skynews, τουλάχιστον 9 άτομα έχασαν τη ζωή τους, ενώ αρκετοί αγνοούνται.

Η πυρκαγιά άρχισε τις πρώτες πρωινές ώρες της Κυριακής από άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία. Περίπου 40 πυροσβέστες με 12 πυροσβεστικά οχήματα έσπευσαν στο σημείο για να σβήσουν τη φωτιά.

BREAKING: At least seven people killed in nightclub fire in Spain.

The Mayor of the Spanish city Murcia, says that ‘they are working to establish the exact cause of the fire.’

