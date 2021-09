Τραγωδία στην Ινδονησία: 41 νεκροί από φωτιά σε φυλακή – ΒΙΝΤΕΟ

Πυρκαγιά που ξέσπασε σε φυλακή της Ινδονησίας κατά τη διάρκεια της νύχτας είχε αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους τουλάχιστον 41 άνθρωποι και να τραυματιστούν δεκάδες άλλοι, ανακοίνωσε η αστυνομία.

Η φωτιά εκδηλώθηκε σε φυλακή στην Τανγκεράνγκ της επαρχίας Μπαντέν, πόλη που δεν απέχει πολύ από την πρωτεύουσα. Κατά τον μέχρι στιγμής απολογισμό «41 κρατούμενοι είναι νεκροί, οκτώ σοβαρά τραυματίες και 72 ελαφρύτερα τραυματίες», δήλωσε ο αρχηγός της αστυνομίας της Τζακάρτας, ο Φαντίλ Ιμράν, σε δημοσιογράφους.

BREAKING 🚨 A massive fire at a prison in Western Java, Indonesia has killed at least 41 inmates and injured 39 others pic.twitter.com/JH14fbvwRj

