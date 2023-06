Τραγωδία στην Αίγυπτο: Νεκροί 3 Βρετανοί έπειτα από φωτιά σε καταδυτικό σκάφος

Τρεις Βρετανοί, οι οποίοι επέβαιναν σε ένα καταδυτικό σκάφος που έπιασε φωτιά στην Αίγυπτο πέθαναν.

Εκπρόσωπος του Scuba Travel δήλωσε: «Με μεγάλη λύπη εμείς πρέπει να ενημερώσουμε ότι τρεις από τους πολύτιμους καλεσμένους μας στις καταδύσεις έχασαν τη ζωή τους στο τραγικό συμβάν».

Σε ανακοίνωσή της, η εταιρεία ανέφερε ότι οι τρεις επιβάτες ήταν μεταξύ 15 ατόμων που διέμεναν μια εβδομάδα στο καταδυτικό σκάφος “Hurricane” όταν η φωτιά ξέσπασε γύρω στις 8:30 π.μ. τοπική ώρα (6:30 π.μ. ώρα Ηνωμένου Βασιλείου) την Κυριακή.

Η έρευνα για τους τρεις δύτες ξεκίνησε μετά τη φωτιά που ξέσπασε ενώ το σκάφος βρισκόταν στα ανοιχτά του υφάλου Elphinstone στην Ερυθρά Θάλασσα.

Three British tourists are missing after a boat carrying 29 people caught fire off the coast of Egypt.

26 other people, including 12 Britons, were rescued from the boat called Hurricane.

pic.twitter.com/LiqFP5kN4c

— Citizen Free Press (@CitizenFreePres) June 11, 2023