Τραγωδία στη Βραζιλία: 9 πυροσβέστες σκοτώθηκαν από κατάρρευση οροφής σε σπηλιά

Εννέα μέλη του πυροσβεστικού σώματος σκοτώθηκαν την Κυριακή στη Βραζιλία όταν κατέρρευσε η οροφή σπηλιάς μέσα στην οποία εκπαιδεύονταν στη πολιτεία Σαν Πάουλου, ανακοίνωσαν οι αρχές.

«Υπάρχουν εννέα νεκροί», ενώ «ένα πρόσωπο διασώθηκε» και «δεν υπάρχουν άλλα θύματα επιτόπου», ανέφερε μέσω Twitter η πυροσβεστική στη Σαν Πάουλου.

Το δυστύχημα σημειώθηκε γύρω στα μεσάνυχτα (τοπική ώρα) του Σαββάτου προς Κυριακή μέσα στη σπηλιά Ντούας Μπόας, μέσα σε ιδιωτική έκταση κοντά στην Αλτσινόπολις, περίπου 300 χιλιόμετρα βόρεια από την πόλη Σαν Πάουλου, την πρωτεύουσα της ομώνυμης πολιτείας.

«Η οροφή της σπηλιάς κατέρρευσε» ενώ ομάδα 28 πυροσβεστών συμμετείχαν σε άσκηση στο εσωτερικό της, εξήγησε η πυροσβεστική.

Η πυροσβεστική αρχικά έκανε λόγο για 15 άνδρες της που θάφτηκαν, αλλά αργότερα διευκρίνισε πως οι πέντε μπόρεσαν να βγουν από τη σπηλιά. Είχαν τραυματιστεί, πάντως μπόρεσαν να επιστρέψουν στα σπίτια τους αφού τους προσφέρθηκαν φροντίδες σε νοσοκομείο.

Η περιοχή της Αλτσινόπολις είναι διάσημη για τις σπηλιές της, οι οποίες αποτελούν μαγνήτη για τους τουρίστες που την επισκέπτονται.

