Τραμπ: Το εντυπωσιακό ρεβεγιόν στο Μαρ-α-Λάγκο – Ποιους προσκάλεσε

Οικοδεσπότης σε ένα εντυπωσιακό ρεβεγιόν για την παραμονή της Πρωτοχρονιάς στο πολυτελές θέρετρο Μαρ-α-Λάγκο ήταν ο εκλεγμένος πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ. Στο πλευρό του εκτός από την οικογένεια του βρέθηκαν αστέρες του Χόλιγουντ, του αθλητισμού και της μουσικής.

Φέτος ο Τραμπ φάνηκε ότι μαζί με την οικογένεια του είχε και τον στενό πολιτικό κύκλο του που τον βοήθησε να πάρει τα ηνία του Λευκού Οίκου. Μάλιστα τόνισε ότι το 2025 θα είναι μια φανταστική χρονιά.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα των ΜΜΕ και φωτογραφίες που αναρτήθηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, στο ρεβεγιόν παρευρέθηκαν ο δισεκατομμυριούχος, Έλον Μασκ μαζί με την μητέρα και τον γιο του, ο εκλεγμένος αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς, ο υποψήφιος του Τραμπ για σύμβουλος εθνικής ασφαλείας και βουλευτής Μάικλ Βαλτς, η υποψήφια για υπουργός Παιδείας Λίντα ΜακΜάχον και ο Ρεπουμπλικανός γερουσιαστής Τεντ Κρουζ.

Στην εκδήλωση έδωσαν το παρών η Μελάνια Τραμπ και οι γιου του εκλεγμένους προέδρου, Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ και Έρικ Τραμπ, η νύφη Λόρα Τραμπ και η κόρη του Τίφανι Τραμπ.

Δεν είναι σαφές αν παρευρέθηκε ο μικρότερος γιος του Τραμπ, Μπάρον, ο οποίος κάνει διακοπές από το Πανεπιστήμιο της Νέας Υόρκης, ή η κόρη του Ιβάνκα και ο σύζυγός της Τζάρεντ Κούσνερ, οι οποίοι ζουν στο Μαϊάμι.

Ένα μέλος του θέρετρου Μαρ-α-Λάγκο είπε ανώνυμα στην εφημερίδα Palm Beach Post ότι έχει παρακολουθήσει προηγούμενα πρωτοχρονιάτικα πάρτι του Τραμπ και είναι «θεαματικά». Ο Τραμπ «έρχεται σε κάθε τραπέζι και μας μιλάει, και νομίζω ότι αυτό λέει κάτι για το τι είδους άνθρωπος είναι», είπε το ίδιο άτομο.

Στο ρεβεγιόν ο Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ εμφανίστηκε με την νέα σύντροφό του, Μπετίνα Άντερσον, σύμφωνα με την Daily Mail. Μάλιστα την ίδια μέρα είναι ο Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ γιόρτασε και τα 47α γενέθλια του.

Όπως ανέφερε η Daily Mail το τραγούδι Happy Birthday τραγούδησαν τόσο ο πατέρας του όσο και ο Έλον Μασκ μαζί με δεκάδες παρευρισκόμενους.

🚨President Trump, Elon Musk, and Musk’s son X are celebrating New Year’s Eve together at Mar-a-Lago.

pic.twitter.com/ZqIesrDoMG

— Benny Johnson (@bennyjohnson) January 1, 2025