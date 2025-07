Τραμπ για Ιράν: Καμία βιασύνη για συνομιλίες μετά τα πλήγματα σε πυρηνικές υποδομές – ΒΙΝΤΕΟ

Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε την Τρίτη (15/7) ότι, παρότι η Τεχεράνη επιθυμεί συνομιλίες με την Ουάσινγκτον, ο ίδιος «δεν βιάζεται» να ξεκινήσει διαπραγματεύσεις με το Ιράν.

«Θα ήθελαν να μιλήσουν. Εγώ δεν βιάζομαι, γιατί καταστρέψαμε τις εγκαταστάσεις τους», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Τραμπ, απαντώντας σε ερωτήσεις δημοσιογράφων κατά την επιστροφή του στην Ουάσινγκτον από το Πίτσμπουργκ. Ο Αμερικανός πρόεδρος αναφερόταν σε πλήγματα που είχαν πραγματοποιηθεί τον προηγούμενο μήνα σε ιρανικές πυρηνικές υποδομές.

‘We obliterated their site… our people really did the job.’

Donald Trump says he is in ‘no rush’ to talk with Iran after US strikes on Iranian nuclear facilities.

