Τουρκία: Το ΡΚΚ ανέλαβε την ευθύνη για το τρομοκρατικό χτύπημα στην Άγκυρα

Η ένοπλη πτέρυγα του Εργατικού Κόμματος του Κουρδιστάν (PKK) ανέλαβε την ευθύνη για την επίθεση αυτοκτονίας μπροστά από το κτίριο του υπουργείου Εσωτερικών στην Άγκυρα.

«Μια πράξη θυσίας διαπράχθηκε εναντίον του τουρκικού υπουργείου Εσωτερικών από μια ομάδα που συνδέεται με την Ταξιαρχία μας των Αθανάτων», ανέφερε, μεταξύ άλλων, η ένοπλη ομάδα στο μέσο ενημέρωσης ANF που πρόσκειται στην κουρδική οργάνωση.

Σε βίντεο που ανέβηκε στο twitter καταγράφεται η στιγμή που γίνεται η έκρηξη μπροστά στο υπουργείο Εσωτερικών. Πεζοί που βρίσκονταν σε κοντινή απόσταση, όπως φαίνεται στο βίντεο, άρχισαν να τρέχουν τρομαγμένοι για να γλιτώσουν. Δύο αστυνομικοί τραυματίστηκαν ενώ ο καμικάζι αυτοκτονίας πυροδότησε τα εκρηκτικά στο γιλέκο του και είναι νεκρός. Ένας ακόμη τρομοκράτης εξουδετερώθηκε από τις αρχές ασφαλείας.

«Δύο τρομοκράτες εμφανίστηκαν με ελαφρύ εμπορικό όχημα περίπου στις 09:30 (τοπική ώρα και ώρα Ελλάδας) μπροστά από την πύλη εισόδου της Γενικής Διεύθυνσης Ασφαλείας του υπουργείου Εσωτερικών και εξαπέλυσαν επίθεση με βόμβα», διευκρίνισε στην πλατφόρμα X ο υπουργός Εσωτερικών Αλί Γερλικάγια. «Η μάχη μας θα συνεχιστεί μέχρι ο τελευταίος τρομοκράτης να έχει εξουδετερωθεί», υπογράμμισε ο Γερλικάγια.

NEW: Ankara attack footage from this morning. #Turkey pic.twitter.com/CshYPAB64H

— Ragıp Soylu (@ragipsoylu) October 1, 2023