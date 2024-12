Τουρκία: Συνετρίβη ελικόπτερο στην Μούλα – Νεκροί και οι τέσσερις επιβαίνοντες

Τέσσερις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους όταν ένα ελικόπτερο συνετρίβη στη Μούλα, στη νοτιοδυτική Τουρκία. Το τραγικό περιστατικό συνέβη κατά την απογείωση του ελικοπτέρου, ενώ οι αρχές διεξάγουν έρευνες για τα αίτια.

Σύμφωνα με τον κυβερνήτη της Μούλας, Ιντρίς Ακμπιγίκ, το ελικόπτερο προσέκρουσε στον τέταρτο όροφο νοσοκομείου λίγο μετά την απογείωση. Από τη σύγκρουση και την πτώση του ελικοπτέρου, σκοτώθηκαν δύο πιλότοι, ένας γιατρός και ένας εργαζόμενος που επέβαιναν στο αεροσκάφος. «Επικρατούσε πυκνή ομίχλη», σημείωσε ο κ. Ακμπιγίκ, ενώ πρόσθεσε πως έχει ξεκινήσει έρευνα για να διαπιστωθούν τα αίτια του δυστυχήματος.

Πλάνα που προβλήθηκαν από το τουρκικό ιδιωτικό δίκτυο NTV δείχνουν το ελικόπτερο να απογειώνεται μέσα σε συνθήκες περιορισμένης ορατότητας λόγω της ομίχλης. Το αεροσκάφος είχε προορισμό την Αντάλια, στη νότια Τουρκία.

