Τουρκία: Στέλνει drone στην Ουκρανία μέσω Λιθουανίας

Η τουρκική εταιρεία κατασκευής στρατιωτικών drones τύπου Bayraktar ανακοίνωσε σήμερα ότι προσφέρει στη Λιθουανία ένα από τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη της, το οποίο η λιθουανική κυβέρνηση θα δωρίσει στην Ουκρανία.

Οι Λιθουανοί κινητοποιήθηκαν συγκεντρώνοντας χρήματα για να αγοράσει η χώρα τους ένα τουρκικό drone και να το δωρίσει στην Ουκρανία, σε ένδειξη υποστήριξης του Λιθουανικού Λαού, προς τον χειμαζόμενο Ουκρανικό Λαό. Η λιθουανική κυβέρνηση απευθύνθηκε στην ιδιωτική εταιρεία Baykar, ιδιοκτησίας του Σελτζούκ Μπαϊρακτάρ, ο οποίος είναι γαμπρός του Τούρκου προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Η εταιρία ανακοίνωσε στη λιθουανική κυβέρνηση ότι θα της κάνει δώρο το drone και ότι εκείνη θα μπορούσε να δωρίσει τα χρήματα που συγκέντρωσαν οι Λιθουανοί με τη μορφή ανθρωπιστικής βοήθειας.

The people of Lithuania have honorably raised funds to buy a Bayraktar TB2 for Ukraine.

Upon learning this, Baykar will gift a Bayraktar TB2 to Lithuania free of charge and asks those funds go to Ukraine for humanitarian aid.

— BAYKAR (@BaykarTech) June 2, 2022