Τουρκία: Μαζικές διαδηλώσεις σε Κωνσταντινούπολη και Άγκυρα – Η Κραυγή ενάντια στις γυναικοκτονίες

Χιλιάδες άνθρωποι διαδήλωσαν το Σάββατο (12/10/2024) σε Κωνσταντινούπολη και Άγκυρα, εκφράζοντας την αγανάκτησή τους για τις συνεχείς γυναικοκτονίες στην Τουρκία. Η παρουσία της τουρκικής αστυνομίας ήταν ιδιαίτερα έντονη, με δυνάμεις ασφαλείας να περικυκλώνουν τους διαδηλωτές.

Στην Κωνσταντινούπολη, οι συγκεντρωμένοι βγήκαν στους δρόμους, υπό αυστηρή αστυνόμευση, διαμαρτυρόμενοι για τη ραγδαία αύξηση των γυναικοκτονιών. Στην Άγκυρα, αντίστοιχες κινητοποιήσεις πραγματοποιήθηκαν, με την αστυνομία να εμποδίζει τους διαδηλωτές από το να προχωρήσουν σε πορεία.

Σημαντικές εντάσεις προέκυψαν στη Γενική Συνέλευση του Δικηγορικού Συλλόγου Άγκυρας, όπου ομάδα γυναικών δικηγόρων κουρδικής καταγωγής σήκωσε πανό με το σύνθημα «γυναίκες, ζωή, ελευθερία» στα κουρδικά, προκαλώντας αντιδράσεις από εθνικιστές δικηγόρους, που οδήγησαν σε επεισόδια.

Στη Χαλκηδόνα, στην ασιατική πλευρά της Κωνσταντινούπολης, πραγματοποιήθηκε μεγάλη διαδήλωση, έπειτα από κάλεσμα της Ομοσπονδίας Νέων Φεμινιστριών και άλλων γυναικείων οργανώσεων. Οι διαδηλωτές φώναζαν συνθήματα όπως «Τέλος στους δολοφόνους, τους βιαστές και την ατιμωρησία», ενώ διεκδίκησαν δικαιοσύνη και ελευθερία.

Αντίστοιχη συγκέντρωση μικρότερης κλίμακας έγινε και στην ευρωπαϊκή πλευρά, στο Πέρα, όπου φοιτητές και γυναίκες ύψωσαν πανό και φώναζαν συνθήματα κατά της βίας σε βάρος των γυναικών. Η αστυνομία παρατάχθηκε γύρω από τους διαδηλωτές, δημιουργώντας κλοιό για να περιορίσει την πορεία τους.

Women do not feel safe in Turkey. We are protesting for our sisters who have been victims of femicide. We need you to hear our voices. #turkishwomenareindanger #TurkishWowenNeedHelp pic.twitter.com/Wv6jrUVNX3

