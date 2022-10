Τουρκία: Η Ελλάδα εντός του βεληνεκούς του βαλλιστικού πυραύλου – Η «μονταζιέρα» της Άγκυρας και τα ελληνικά αντίμετρα

Έπειτα από αρκετά μερικά χρόνια άκρας μυστικότητας, η Τουρκία δημοσιοποίησε σήμερα το πρόγραμμα κατασκευής ενός τουρκικής κατασκευής βαλλιστικού πυραύλου μικρού βεληνεκούς, δίνοντας στη δημοσιότητα πλάνα από την επιτυχή όπως την χαρακτήρισε δοκιμαστική εκτόξευση.

Το σύστημα ονομάζεται Ταϊφούν (Tayfun), κατασκευάζεται από την εταιρεία Roketsan και είναι υπό την εποπτεία της τουρκικής προεδρίας. Η εκτόξευση στη Μαύρη Θάλασσα, σε περιοχή που προφανώς δεν ενοχλεί κανέναν, αφού ο πύραυλος διέγραψε μια τροχιά 561 χιλιομέτρων, από τη Ριζούντα μέχρι την Σινώπη. Για την εκτόξευση χρησιμοποιήθηκε κινητή πλατφόρμα από αεροδρόμιο, στην περιοχή της Ριζούντας.

Η μαύρη Θάλασσα επιλέχτηκε γιατί η απόσταση που διένυσε ο πύραυλος είναι σε τουρκική επικράτεια και δεν επρόκειτο να ενοχλήσει άλλη χώρα. Πάντως το σημείο εκτόξευσης είναι αρκετά κοντά στην Αρμενία, η οποία ωστόσο είναι νοτιότερα και νοτιοδυτικά της Ριζούντας. Η συγκεκριμένη “διαδρομή” του όπλου επιλέχτηκε για να μπορεί να διαπιστωθεί και κατά πόσον επλήγη ο στόχος, πάντα χωρίς να ενοχληθεί άλλη χώρα.

Τα τουρκικά ΜΜΕ που μετέδωσαν την είδηση σε πανηγυρικούς τόνους, ανέφεραν ότι ο πύραυλος έπληξε στόχο στα ανοικτά της Σινώπης, στην οποία έφτασε μετά από πτήση 438 δευτερολέπτων. Η δοκιμαστική εκτόξευση-βολή έγινε το πρωί σήμερα, γύρω στις επτά. Την είδηση αρχικά έκανε γνωστή το πρακτορείο Bloomberg, επικαλούμενο δύο πρόσωπα τα οποία φέρεται να γνώριζαν την υπόθεση, αλλά ζήτησαν ανωνυμία, γιατί δεν ήταν εξουσιοδοτημένα να κάνουν δηλώσεις.

Τα εν λόγω πρόσωπα ανέφεραν πάντως ότι το «βεληνεκές» του συγκεκριμένου πυραύλου, τα 561 χιλιόμετρα που ταξίδεψε ο «Τυφώνας» είναι η μεγαλύτερη απόσταση που έχει διανύσει ποτέ όπλο τουρκικής κατασκευής, στοιχείο που προκάλεσε εξάρσεις εθνικισμού στην Τουρκία, όπως η ανάρτηση ενός πανεπιστημιακού, που έγραψε ότι η Τουρκία πλέον με αυτόν τον βαλλιστικό πύραυλο μπορεί να χτυπήσει στόχους και πέραν της Αθήνας και όπως αναφέρει οι Τούρκοι «επιθυμούν πυραύλους ακόμα μεγαλύτερου βεληνεκούς που θα μπορούν να φέρουν και πυρηνικές κεφαλές».

Πάντως οι υπεύθυνοι της εταιρείας Roketsan, η οποία επιβλέπει το πρόγραμμα «Τυφώνας» αρνήθηκαν να δώσουν λεπτομέρειες γύρω από το πρόγραμμα. Δεν είναι το πρώτο βαλλιστικό όπλο που κατασκευάζει η Τουρκία. Έχει ήδη κατασκευάσει δύο βαλλιστικούς, τον Yildirim και τον Bora, με μικρότερο βεληνεκές. Το γεγονός ότι αν ο πύραυλος εκτοξευτεί από την περιοχή του Ικονίου, στο κέντρο της Μικράς Ασίας, καλύπτει ολόκληρη την ελληνική επικράτεια, προκάλεσε αίσθηση και στα ελληνικά ΜΜΕ, μολονότι είναι γνωστή η απόπειρα της Τουρκίας και να προκαλεί εντυπώσεις και να παρουσιάζεται ως περιφερειακή υπερδύναμη. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι o πύραυλος Bora, ο οποίος όμως είναι κινέζικος (ο DF-12A/M20) Και έχει μικρότερο βεληνεκές. Η Τουρκία τον κατασκευάζει μετά από συμφωνία με το Πεκίνο.

#Turkey also successfully tested a short-range tactical ballistic missile. Tayfun (Tornado) ballistic missile manufactured by Turkish company #Roketsan hit a target 561 km away in today’s test.

Turkey has already developed the Yıldırım missile with a range of more than 150 km. pic.twitter.com/Hlvj6VvaGD

