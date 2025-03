Τουρκία: Ένταση και συγκρούσεις στην Κωνσταντινούπολη για τον Ιμάμογλου – Πιέσεις στα ΜΜΕ για τη διακοπή της μετάδοσης των διαδηλώσεων

Ένταση και συγκρούσεις επικρατούν έξω από το δικαστικό μέγαρο της Κωνσταντινούπολης, όπου εκατοντάδες υποστηρικτές του Εκρέμ Ιμάμογλου συγκεντρώθηκαν για να εκφράσουν τη στήριξή τους στον δήμαρχο της πόλης.

Οι αστυνομικές δυνάμεις, ενισχυμένες με 5.000 αστυνομικούς από άλλες επαρχίες, απώθησαν τους διαδηλωτές, κάνοντας εκτεταμένη χρήση δακρυγόνων και χειροβομβίδων κρότου-λάμψης.

Σύμφωνα με πληροφορίες από τα τοπικά μέσα ενημέρωσης, κορυφαίο στέλεχος του τουρκικού τηλεοπτικού οργανισμού φέρεται να τηλεφώνησε σε όλα τα τηλεοπτικά κανάλια, δίνοντας εντολή να σταματήσουν την ζωντανή μετάδοση και την κάλυψη των διαδηλώσεων υπέρ του Ιμάμογλου, απειλώντας με συνέπειες σε περίπτωση μη συμμόρφωσης.

NEW: Top Turkish TV watchdog executive calls TV channels one by one, instructing them to stop live broadcasts and coverage of the Imamoglu protests or face consequences. https://t.co/QmSbqvNX7H

— Ragıp Soylu (@ragipsoylu) March 22, 2025