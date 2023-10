Το βίντεο του Ισραήλ για τις δύο εβδομάδες πολέμου – «Εμείς δεν θα ξεχάσουμε ποτέ»

Το κράτος του Ισραήλ έδωσε στην δημοσιότητα μέσω του επίσημου λογαριασμού του στο Twitter ένα βίντεο για τις δύο εβδομάδες πολέμου στην χώρα.

«Πριν από δύο εβδομάδες η καθημερινότητά μας έγινε εφιάλτης. Για όσους από εσάς μπορεί να έχετε ήδη ξεχάσει, ορίστε μία υπενθύμιση. Για τα θύματα, τις οικογένειές μας, την ανθρωπότητα. Είναι υποχρέωσή μας να θυμόμαστε», αναφέρει στην ανάρτηση του το Ισραήλ.

«Γεια σου κόσμε. Ξέρουμε ότι έχουν περάσει 2 εβδομάδες από την 7η Οκτωβρίου, κάτι που σημαίνει ότι στον χρόνο των social είναι σαν να έχουν περάσει χρόνια. Για αυτόν τον λόγο θέλουμε να σου θυμίσουμε μερικά πράγματα». Με αυτά τα λόγια ξεκινάει το βίντεο και στην συνέχεια εμφανίζονται τίτλοι ειδήσεων από ξένα πρακτορεία ειδήσεων:

«1.400 Ισραηλινοί σκοτώθηκαν, 4.629 Ισραηλινοί τραυματίστηκαν, ενώ 6.900 ρουκέτες εκτοξεύθηκαν από τη Γάζα» συνεχίζει το βίντεο. «Δεν πειράζει που ξεχάσατε. Δεν σας κατηγορούμε. Eίναι πολλά για να τα αποδεχτείτε. Αλλά εμείς δεν θα ξεχάσουμε ποτέ», καταλήγει.

Two weeks ago today our normal became a nightmare.

For those of you who may have already forgotten, here’s a reminder.

For the victims, for our families, for humanity.

It’s our obligation to remember.#HamasIsIsis pic.twitter.com/k9CNrucS8g

— Israel ישראל 🇮🇱 (@Israel) October 21, 2023