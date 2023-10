Το Ισραήλ αποσύρει όλους τους διπλωμάτες του από την Τουρκία για λόγους ασφαλείας

Το Ισραήλ απέσυρε όλους τους διπλωμάτες του από την Τουρκία, την Πέμπτη, συμπεριλαμβανομένης της πρέσβειρας Ιρίτ Λίλιαν, καθώς υπάρχουν φόβοι για την ασφάλειά τους, όπως μεταδίδει το Middle East Eye επικαλούμενο πολλές πηγές με γνώση του θέματος.

Το Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας του Ισραήλ (NSC) εξέδωσε ταξιδιωτική οδηγία για την Τουρκία την Τρίτη, επικαλούμενο φόβους ότι Ισραηλινοί ταξιδιώτες μπορεί να γίνουν στόχος. Προέτρεψε όλους τους Ισραηλινούς πολίτες στην Τουρκία να φύγουν το συντομότερο δυνατό, ενώ αύξησε τον συναγερμό στο επίπεδο 4.

Τρεις πηγές που γνωρίζουν το θέμα είπαν στο Middle East Eye ότι οι διπλωμάτες αποχώρησαν την Πέμπτη για λόγους ασφαλείας και όχι λόγω διπλωματικής κρίσης μεταξύ των δύο χωρών. Μια πηγή είπε ότι η συμβουλή του NSC δεν διαφοροποιούσε τους διπλωμάτες από τους απλούς Ισραηλινούς υπηκόους και κάλεσε όλους τους Ισραηλινούς να φύγουν.

Το Middle East Eye επικοινώνησε με το ισραηλινό υπουργείο Εξωτερικών για σχόλια, αλλά το αίτημα απορρίφθηκε, όπως επισημαίνεται.

BREAKING — Israel withdraws all diplomats from Turkey over security concerns

Read here: https://t.co/zeSvQwpUNE pic.twitter.com/W3hGQwPlzo

— Ragıp Soylu (@ragipsoylu) October 19, 2023