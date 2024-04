Το Ιράν έπληξε αμερικανική βάση στο Ιράκ – Νεκρός και τραυματίες μεταξύ αυτών και Αμερικανοί

Ένοπλες ομάδες που υποστηρίζονται από το Ιράν έβαλαν στο στόχαστρο αμερικανικά στρατεύματα στο Ιράκ, λίγες ώρες αφότου η Τεχεράνη υποσχέθηκε εκδίκηση για την επίθεση του Ισραήλ σε κτίριο που στέγαζε υπηρεσίες της ιρανικής πρεσβείας στην Δαμασκό.

Σύμφωνα με το Αλ Τζαζίρα από την επίθεση σκοτώθηκε ένας Ιρακινός και έχουν τραυματιστεί αμερικανοί στρατιώτες. Για πιθανά θύματα από την πλευρά των αμερικανικών δυνάμεων έκανε λόγο και η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ (CENTCOM).

Η επίθεση σημειώνεται λίγες ώρες αφότου η Τεχεράνη ορκίστηκε να πάρει εκδίκηση από το Ισραήλ για το χτύπημά του στην Δαμασκό, όπου σκοτώθηκαν στέλεχος και μέλη των Φρουρών της Επανάστασης του Ιράν.

“Πολλαπλοί βαλλιστικοί πύραυλοι και ρουκέτες εκτοξεύτηκαν από μαχητές που υποστηρίζονται από το Ιράν στο δυτικό Ιράκ με στόχο την αεροπορική βάση αλ-Ασαντ”, έγραψε η CENTCOM στο X.

Iranian-backed Militants Attack Al-Assad Airbase, Iraq

At approximately 6:30 p.m. (Baghdad time) time Jan. 20, multiple ballistic missiles and rockets were launched by Iranian-backed militants in Western Iraq targeting al-Assad Airbase. Most of the missiles were intercepted by… pic.twitter.com/rYaNrRdRtu

— U.S. Central Command (@CENTCOM) January 20, 2024