Τιτανικός: Κορυφώνεται το θρίλερ με την εξαφάνιση του υποβρυχίου – «Έχουν οξυγόνο για ακόμη 40 ώρες»

Οξυγόνο για περίπου 40 ώρες έχουν ακόμη οι επιβαίνοντες του τουριστικού υποβρυχίου που χάθηκε στα βάθη του ωκεανού κοντά στο ναυάγιο του Τιτανικού, αναφέρει η Ακτοφυλακή των ΗΠΑ.

Σε συνέντευξη Τύπου για την εξαφάνιση του υποβρυχίου, η Αμερικανική Ακτοφυλακή ενημέρωσε ότι έγινε αποστολή τηλεχειριζόμενου οχήματος στην τελευταία γνωστή θέση του σκάφους. Ο λοχαγός Jamie Frederick επανέλαβε ότι πρόκειται για μια «πολύ σύνθετη» έρευνα και ότι οι ομάδες εργάζονται όλο το εικοσιτετράωρο. Πρόσθεσε ότι η Ακτοφυλακή θα συνεχίσει να ενημερώνει και ότι οι «σκέψεις και οι προσευχές» της είναι με το πλήρωμα και τις οικογένειές τους.

Σε ερώτηση που τέθηκε για το αν θα είχαν αρκετό χρόνο να σώσουν τους επιβαίνοντες σε περίπτωση που έβρισκαν το υποβρύχιο αυτή τη στιγμή, ο εκπρόσωπος της Ακτοφυλακής ανέφερε πως : «δεν γνωρίζω την απάντηση σε αυτή την ερώτηση… το μόνο που ξέρω είναι ότι θα κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας για τη διάσωσή τους».

Επίσης ανέφερε ότι την Κυριακή το κέντρο συντονισμού και διοίκησης στη Βοστώνη τους ενημέρωσε ότι χάθηκε η επαφή με το υποβρύχιο 1 ώρα και 45 λεπτά μετά την έναρξη της κατάδυσής του, την Κυριακή. Αργότερα ξεκίνησε μια συντονισμένη προσπάθεια αναζήτησης μεταξύ της Αμερικανικής Ακτοφυλακής, της Διεθνούς Φρουράς, του Polar Prince και της Ακτοφυλακής του Καναδά.

Ειπώθηκε ότι έχουν ερευνήσει μια περιοχή 7.600 τετραγωνικών μιλίων, η οποία είναι μεγαλύτερη από την αμερικανική πολιτεία του Κονέκτικατ. «Αυτές οι προσπάθειες αναζήτησης δεν έχουν αποφέρει κανένα αποτέλεσμα», επισημάνθηκε ενώ έγινε γνωστό ότι η επιχείρηση βρίσκεται σε εξέλιξη.

Η εταιρεία OceanGate στην οποία ανήκει το υποβρύχιο που αναζητείται στον Ατλαντικό χρειάστηκε οκτώ ώρες για να δηλώσει την εξαφάνιση του στην Ακτοφυλακή, αφού έχασε επαφή μαζί του, όπως αποκαλύπτει η Daily Mail.

Το υποβρύχιο Titan της εταιρείας βυθίστηκε στις 8 το πρωί της Κυριακής περίπου 400 μίλια νοτιοανατολικά του Σεντ Τζονς, στη Νέα Γη. Στις 9.45 π.μ. – μία ώρα και 45 λεπτά μετά την κατάδυση – έχασε την επαφή με το μητρικό του πλοίο, το Polar Prince.

Όμως δεν αναφέρθηκε ότι αγνοείται στην αμερικανική ακτοφυλακή μέχρι τις 5.40 μ.μ., οκτώ ώρες αργότερα. Η ακτοφυλακή του Καναδά ειδοποιήθηκε ακόμη αργότερα, στις 9.13 μ.μ. το βράδυ της Κυριακής.

Τώρα, οι ειδικοί λένε ότι το πλήρωμα – που έχει περίπου 45 ώρες οξυγόνου – έχει μόλις 1% πιθανότητες επιβίωσης.

Ο υποπλοίαρχος David Mauget, πρώην διοικητής πυρηνικού υποβρυχίου του Πολεμικού Ναυτικού των ΗΠΑ, δήλωσε: «Αν συμβούλευα τον πρωθυπουργό, θα έλεγα ότι οι πιθανότητές τους είναι 1%.»

«Δεν τους έχουμε βρει ακόμα. Αν τους βρούμε, θα ανέβαζα τις πιθανότητες στο 15%. Είναι ζοφερό – δεν θέλω να το πω, αλλά προσπαθώ να είμαι ρεαλιστής. Θαύματα συμβαίνουν [όπως τα αγόρια από την Ταϊλάνδη], αλλά αυτή είναι μια διαφορετική κατάσταση. Πρόκειται για έναν απελπισμένο αγώνα δρόμου ενάντια στον χρόνο» πρόσθεσε.

Ομάδες έρευνας και διάσωσης από τις Ηνωμένες Πολιτείες και τον Καναδά δίνουν μάχη με τον χρόνο για να εντοπίσουν τουριστικό υποβρύχιο με πέντε επιβαίνοντες, που επρόκειτο να κάνει περιήγηση στο θρυλικό ναυάγιο. Η επαφή με τον Τιτάνα, όπως ονομάζεται το σκάφος, χάθηκε μία ώρα και 45 λεπτά με την κατάδυσή του το απόγευμα της Κυριακής.

Οι επιβάτες του Τιτάνα είχαν πληρώσει 250.000 δολάρια ο καθένας για να θαυμάσουν από κοντά το κουφάρι του Τιτανικού. Ανάμεσά τους ο Βρετανός δισεκατομμυριούχος εξερευνητής Χάμις Χάρντινγκ, κάτοχος τριών ρεκόρ Γκίνες, ο Γάλλος εξερευνητής Πολ Ανρί Ναρζολέ κι ένας από τους πλουσιότερους επιχειρηματίες του Πακιστάν, ο Σαχζάντα Νταβούντ με τον 19χρονο γιο του.

Στη μοιραία κατάδυση του Τιτάνα πιστεύεται ότι βρισκόταν και ο διευθύνων σύμβουλος και ιδρυτής της ιδιοκτήτριας εταιρείας του σκάφους Στόκτον Ρας. Σε παλαιότερο βίντεο ο ίδιος είχε αναλάβει την ξενάγηση στο εσωτερικού του, εστιάζοντας στο πόσο απλός είναι ο χειρισμός τους.

Με μήκος 6,7 μέτρων και βάρος 10 τόνων το υποβρύχιο σκάφος διαθέτει κάμερες, φώτα και σαρωτές ενώ χρησιμοποιεί τη δορυφορική τεχνολογία Starlink του Ιλον Μασκ για την επικοινωνία του. Χρειαζόταν περίπου δύο ώρες για να καταδυθεί 3.800 μέτρα κάτω από την επιφάνεια του Ατλαντικού, όπου βρισκόταν το ιστορικό ναυάγιο.

Το τελευταίο μήνυμα που έστειλε ο Βρετανός κροίσος Χάμις Χάρντινγκ, ο οποίος είναι ένας από τους 5 επιβάτες του υποβρύχιου,αποκάλυψε πολύ κοντινός του φίλος.

Μια μέρα πριν εκτοξευθεί το υποβρύχιο από το OceanGate Expeditions, ο δισεκατομμυριούχος έστειλε ένα SMS στον φίλο του και συνταξιούχο αστροναύτη της NASA, συνταγματάρχη Terry Virts, με το οποίο τον ενημέρωσε για το μεγάλο ταξίδι του για να δει από κοντά το διάσημο ναυάγιο του Τιτανικού.

«Γεια, αύριο ξεκινάμε. Όλα φαίνονται καλά. Ο καιρός ήταν κακός, οπότε περιμέναμε», έγραφε ο 58χρονος Χάρντινγκ.

Ο συνταξιούχος αστροναύτης της NASA ανέφερε ακόμη ότι ο Βρετανός κροίσος αναζητά συνεχώς την περιπέτεια και «δεν μιλούσε για τους κινδύνους». «Καταλάβαινε τους κινδύνους σίγουρα, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία για αυτό», πρόσθεσε ο Virts.

«Έχει κατέβει στο βαθύτερο μέρος του ωκεανού. Έχει κάνει μερικά παγκόσμια ρεκόρ… στην Τάφρο των Μαριανών-Mariana Trench (το βαθύτερο μέρος του ωκεανού). Μιλήσαμε αρκετά για τους κινδύνους και τα διαφορετικά πράγματα που θα μπορούσε να κάνει. Ήταν πολύ ενθουσιασμένος με το ταξίδι» δήλωσε ακόμη ο Terry Virts.

Το CNN παρέθεσε τα πέντε σενάρια για το υποβρύχιο:

1. Ένας μεγάλος κίνδυνος είναι η διακοπή ρεύματος, η οποία θα μπορούσε να έχει προκαλέσει την απώλεια επικοινωνίας, ανέφερε ο ειδικός σε υποβρύχια και αναπληρωτής καθηγητής στο Πανεπιστήμιο της Αδελαΐδας, Eric Fusil. «Ορισμένα υποβρύχια διαθέτουν γεννήτρια αλλά δεν είναι σαφές αν το σκάφος “Titan” είχε εφεδρικό σύστημα ενέργειας όταν χάθηκε το ίχνος του», πρόσθεσε.

2. Ένα βραχυκύκλωμα θα μπορούσε να προκαλέσει πυρκαγιά στο τουριστικό υποβρύχιο, το οποίο όχι μόνο θα κατέστρεφε τα συστήματα επικοινωνίας του, αλλά θα προκαλούσε τοξικές αναθυμιάσεις σε έναν μικρό, κλειστό χώρο – ένα σημαντικό κίνδυνο για τους επιβαίνοντες, υπογράμμισε ο Αυστραλός καθηγητής.

3. «Μπορεί να έχει πλημμυρίσει. Είναι ένας κίνδυνος που ελλοχεύει για όλα τα τουριστικά σκάφη που βρίσκονται κοντά στο ναυάγιο του Τιτανικού καθώς δέχονται τεράστιες πιέσεις. Πάντως, το σκάφος “Titan” είναι εξοπλισμένο με ένα καινοτόμο σύστημα ασφαλείας που παρακολουθεί την πίεση στο σκάφος και ενεργοποιεί μια προειδοποίηση στον χειριστή του εάν εντοπιστούν προβλήματα» ανέφερε επίσης ο Eric Fusil.

4. «Υπάρχει ο κίνδυνος να έχει παγιδευτεί κάπου. Με ισχυρά υποβρύχια ρεύματα και τα συντρίμμια του Τιτανικού στον πυθμένα του ωκεανού, υπάρχει πιθανότητα το υποβρύχιο να έχει παγιδευτεί ή μπλοκαριστεί στη διάρκεια της πορείας του» δήλωσε ακόμη ο Eric Fusil.

5. Ένα άλλο σενάριο είναι να υπάρξει διαρροή στο υπό πίεση κύτος, οπότε οι προβλέψεις δεν είναι καλές, δήλωσε ο Alistair Greig, καθηγητής θαλάσσιας μηχανικής στο University College του Λονδίνου.

