Θρίλερ στον Καναδά: Συνελήφθη γυναίκα ως «serial killer» – Διέπραξε 3 δολοφονίες σε τρεις ημέρες

Μια γυναίκα που περιγράφεται από την αστυνομία ως «κατά συρροή δολοφόνος» (serial killer) συνελήφθη την Παρασκευή, κατηγορούμενη για τρεις φόνους που διαπράχθηκαν σε διάστημα τριών ημερών στον Καναδά. Οι επιθέσεις έλαβαν χώρα από την Τρίτη μέχρι την Πέμπτη, με τα θύματα να εντοπίζονται σε διαφορετικές πόλεις, συμπεριλαμβανομένων του Τορόντο, του Νιαγάρα Φολς και του Χάμιλτον.

Ο Αρχηγός της Αστυνομίας της περιοχής Νιαγάρα, Μπιλ Φόρντι, δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι η σύλληψη αφορά μια γυναίκα που ταυτοποιήθηκε ως η ύποπτη και την περιέγραψε ως «serial killer».

The Chief of @NiagRegPolice speaking about the arrest of accused serial killer Sabrina Kauldhar pic.twitter.com/lEBunDTQsD

