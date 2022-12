Θεομηνία στην Ιορδανία: Πλημμύρισε η αρχαία πόλη της Πέτρας

Κατακλυσμός ξέσπασε στην Ιορδανία. Οι ουρανοί άνοιξαν και η αρχαία πόλη Πέτρα πλημμύρισε.

Το νερό έπεφτε σαν καταρράκτης στο εμβληματικό αρχαίο μνημείο με αποτέλεσμα περίπου 1.700 τουρίστες και κάτοικοι να φύγουν από την περιοχή έπειτα από συστάσεις των αρχών για εκκένωση.

Οι πέτρινοι δρόμοι μέσα στο βουνό μετατράπηκαν σε ποτάμια. Αυτοκίνητα που υπήρχαν στην περιοχή άρχισαν να διασχίζουν τα νερά για να φύγουν, ενώ ο κόσμος άρχισε να τρέχει προκειμένου να απομακρυνθεί και να αποφύγει τα χειρότερα.

Video of flash floods in iconic #Petra in Jordan today, a world heritage site. Tourists have been evacuated, and a number of casualties reported in area: pic.twitter.com/kJIzQ6Paqn

— Joyce Karam (@Joyce_Karam) December 26, 2022