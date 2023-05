Tεχνητή νοημοσύνη: «Απειλή για την ανθρωπότητα» – Αποκαλυπτική δημοσκόπηση μετά τις προειδοποιήσεις

Κίνδυνο για το μέλλον της ανθρωπότητας και για τον πολιτισμό, βλέπουν πίσω από την ταχύτατη ανάπτυξη της Τεχνητής Νοημοσύνης (Τ.Ν.), οι περισσότεροι Αμερικανοί, σύμφωνα με δημοσκόπηση που δημοσιοποιήθηκε, μία ημέρα μετά την δραματική προειδοποίηση του εκ των πατέρων της Τ.Ν. Τομ Αλτμαν για τις σοβαρότατες αρνητικές επιπτώσεις που θα προκύψουν, αν δεν προλάβουν οι αρχές να θεσπίσουν συγκεκριμένο κανονιστικό πλαίσιο για την λειτουργία της.

Περισσότερα από δύο τρίτα των Αμερικανών ανησυχούν για τις αρνητικές επιπτώσεις της T.N. και τo 61% θεωρούν ότι αυτή μπορεί να απειλήσει τον πολιτισμό. Από τότε που το ChatGPT του OpenAI έγινε η ταχύτερα αναπτυσσόμενη εφαρμογή όλων των εποχών, η ευρεία ενσωμάτωση της τεχνητής νοημοσύνης στην καθημερινή ζωή εκτόξευσε την Τ.Ν. στο επίκεντρο του δημόσιου διαλόγου. Το ChatGPT (η εφαρμογή τεχνητής νοημοσύνης που επιτρέπει διάλογο και απαντήσεις) έχει εμπλακεί σε μια κούρσα ανταγωνισμού, με μεγάλα ονόματα της τεχνολογίας, όπως οι Microsoft και η Google να δεσμεύονται ότι θα ξεπεράσουν τα επιτεύγματα η μια της άλλης στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης.

Ο διευθύνων σύμβουλος της OpenAI, ο Τομ Άλτμαν κατέθεσε χθες ενώπιον του αμερικανικού Κογκρέσου εκφράζοντας τις σοβαρές του ανησυχίες του για την πιθανότητα κακής χρήσης αυτής της τεχνολογίας και ζήτησε την επιβολή ρυθμιστικών κανόνων. «Δεν υπάρχει κανένας τρόπος για να μπει αυτό το τζίνι στο μπουκάλι. Συντελείται μια παγκόσμια έκρηξη», δήλωσε κατά την ακρόαση o γερουσιαστής Κόρι Μπούκερ, ένας από τους πολλούς βουλευτές που έθεσαν ερωτήσεις σχετικά με το ποιοί είναι οι καλύτεροι τρόποι για τη ρύθμιση της Τεχνητής Νοημοσύνης.

«Ένας από τους μεγαλύτερους φόβους μου» είπε χαρακτηριστικά ο εφευρέτης του ChatGPT, Σαμ Άλτμαν, απευθυνόμενος στην ειδική υποεπιτροπή του αμερικανικού Κογκρέσου στην οποία κατέθεσε, «είναι μήπως η συγκεκριμένη τεχνολογία προκαλέσει σοβαρή ζημιά στην κοινωνία». Ο διευθύνων σύμβουλος της OpenAI, της νεοφυούς εταιρείας από το Σαν Φρανσίσκο στην οποίαν ανήκει το ChatGPT, χτύπησε τον πιο δυνατό συναγερμό που θα μπορούσε. «Αν η Τεχνητή Νοημοσύνη πάρει τον λάθος δρόμο, τότε ‘τη βάψαμε’ όλοι μας. Πρέπει να δράσουμε από κοινού με την κυβέρνηση ώστε να προλάβουμε αυτό το ενδεχόμενο», είπε ο Άλτμαν, και δήλωσε ότι είναι πρόθυμος να συνεργαστεί με τις αρχές για να περιοριστεί το τέρας που έχει φτιάξει η εταιρία του.

