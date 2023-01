Τα σκίτσα του Charlie Hebdo που εξόργισαν το Ιράν – Οι απειλές της Τεχεράνης και η απάντηση της Γαλλίας

«Πόλεμος» έχει ξεσπάσει ανάμεσα στην Τεχεράνη και το Παρίσι με αφορμή τα νέα σκίτσα του Charlie Hebdo. Την Τετάρτη, το Ιράν προειδοποίησε το Παρίσι ότι θα αντιδράσει μετά την δημοσίευση σκίτσων υβριστικών προς τον ανώτατο ηγέτη αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ στη σατιρική εφημερίδα.

Η σατιρική εφημερίδα δημοσίευσε δεκάδες σκίτσα που έχουν επιλεγεί στο πλαίσιο διαγωνισμού τον Δεκέμβριο, κατά την κορύφωση του κινήματος διαμαρτυρίας στο Ιράν.

«Η υβριστική και ανάρμοστη ενέργεια γαλλικού εντύπου με την δημοσίευση σκίτσων κατά της θρησκευτικής και πολιτικής ηγεσίας δεν θα μείνει χωρίς αποτελεσματική και αυστηρή απάντηση», δήλωσε ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών Χοσεΐν Αμίρ-Αμπντολαχιάν στο Twitter. «Δεν θα επιτρέψουμε στην γαλλική κυβέρνηση να υπερβεί τα εσκαμμένα. Έχει σαφώς επιλέξει τον κακό δρόμο», προσθέτει.

🔴 #MullahsGetOut COMPETITION |Charlie Hebdo is launching a competition to produce caricatures of the Islamic Republic of Iran’s Supreme Leader. So get drawing and make sure that Khamenei is the last Supreme Leader the Iranians have to suffer! More info 👉 https://t.co/q3xqVPIZi8 pic.twitter.com/DhbLVG2drG

— Charlie Hebdo (@Charlie_Hebdo_) December 9, 2022