Σύνορα ΗΠΑ – Καναδά: Βίντεο ντοκουμέντο με την στιγμή της έκρηξης του αυτοκινήτου – Σε συναγερμό το FBI, 2 νεκροί

Ο Λευκός Οίκος παρακολουθεί στενά την κατάσταση στη μεθοριακή διάβαση στους Καταρράκτες του Νιαγάρα, στα σύνορα μεταξύ ΗΠΑ και Καναδά, ανέφερε ένας αξιωματούχος της αμερικανικής κυβέρνησης.

Για το συμβάν ενημερώθηκε επίσης ο πρωθυπουργός του Καναδά Τζάστιν Τριντό. Το υπουργείο Δημόσιας Ασφάλειας της χώρας ανέφερε ότι η κυβέρνηση αντιμετωπίζει «πολύ σοβαρά» το επεισόδιο αυτό, ωστόσο είναι ακόμη «πολύ νωρίς» για να πει αν επρόκειτο για σκόπιμη ενέργεια.

Ο υπουργός Δημόσιας Ασφάλειας Ντομινίκ Λεμπλάν είπε ότι ενισχύθηκαν όλα τα μέτρα ασφαλείας στα σύνορα και ότι σύντομα θα μιλήσει με τον Αμερικανό ομόλογό του, τον υπουργό Εσωτερικής Ασφάλειας Αλεχάντρο Μαγιόρκας.

Από την έκρηξη ενός αυτοκινήτου στη γέφυρα Ρέινμποου που συνδέει τον Καναδά με τις ΗΠΑ, στην Πολιτεία της Νέας Υόρκης, σκοτώθηκαν δύο άνθρωποι, όπως μεταδίδουν πολλά αμερικανικά μέσα ενημέρωσης.

Σε βίντεο από κάμερα ασφαλείας έχει καταγραφεί η στιγμή της έκρηξης στη γέφυρα στα σύνορα ΗΠΑ-Καναδά, στους Καταρράκτες του Νιαγάρα.

🚨Breaking: Camera footage of vehicle suspected in terrorist attack at CAN/US border crossing. Reports of vehicle traveling at over 100mph before collision.#Ontario #OPP #RainbowBridge #explosion #Buffalo #NewYork pic.twitter.com/lZAmQtAWBs

— DaveO ⚔️ 🗽 (@Patri0tCx_) November 22, 2023