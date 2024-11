Συνελήφθη influencer του TikTok για κλοπή σε κατάστημα – Ενοχοποίησε τον εαυτό της σε βίντεο

Μια 22χρονη influencer από τη Φλόριντα, η Μαρλένα Βέλεζ, συνελήφθη για κλοπή αξίας άνω των 500 δολαρίων από ένα κατάστημα Target στις ΗΠΑ, αφού ανέβασε βίντεο στο TikTok, στο οποίο φαίνεται να επιδεικνύει τα προϊόντα που φέρεται να είχε κλέψει.

Το βίντεο δημοσιεύτηκε στους περισσότερους από 300.000 ακολούθους της.

Πώς αποκαλύφθηκε η κλοπή

Η κλοπή σημειώθηκε στις 30 Οκτωβρίου σε κατάστημα Target στην περιοχή Κέιπ Κόραλ, σύμφωνα με την εφημερίδα Fort Myers News-Press.

Η ομάδα ασφαλείας του καταστήματος ενημέρωσε την αστυνομία ότι μια γυναίκα καταγράφηκε στις κάμερες ασφαλείας στο ταμείο αυτόματης εξυπηρέτησης να σκανάρει ψεύτικο QR code, ώστε να εμφανίζονται χαμηλότερες τιμές για τα προϊόντα στο καλάθι της.

Η Βέλεζ φέρεται να έκλεψε 16 αντικείμενα, μεταξύ των οποίων είδη οικιακής χρήσης και ρούχα, συνολικής αξίας 500,32 δολαρίων.

Η αστυνομία εξέτασε το υλικό των καμερών και ανάρτησε τη φωτογραφία της υπόπτου στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ζητώντας βοήθεια για την ταυτοποίησή της.

Μια ανώνυμη κλήση από άτομο που ισχυρίστηκε ότι είναι ακόλουθος της Βέλεζ στο TikTok έδωσε στην αστυνομία τα στοιχεία της, συμπεριλαμβανομένου του λογαριασμού της στο Instagram, που οδηγούσε στη σελίδα της στο TikTok.

Το βίντεο που «έκαψε» την influencer

Στο TikTok της Βέλεζ υπήρχε ένα Get Ready With Me (#GRWM) βίντεο, τραβηγμένο την ημέρα της κλοπής. Σε αυτό, η ίδια εμφανιζόταν με την ίδια ενδυμασία και γυαλιά που καταγράφηκαν στις κάμερες ασφαλείας του καταστήματος.

Το βίντεο, το οποίο πλέον έχει διαγραφεί, την έδειχνε να διαλέγει προϊόντα μέσα στο Target και να τα τοποθετεί στο αυτοκίνητό της.

«Ουσιαστικά ενοχοποίησε τον εαυτό της», δήλωσε ο εκπρόσωπος της αστυνομίας του Κέιπ Κόραλ, Ράιλι Κάρτερ, στην Express Tribune.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Cape Coral Police Department (@capepd)



«Τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μας έδωσαν ένα απροσδόκητο στοιχείο, που επιτάχυνε την ταυτοποίησή της και τη σύλληψή της», πρόσθεσε.

Η Βέλεζ συνελήφθη την Πέμπτη και κατηγορείται για μικροκλοπή αξίας μεταξύ 100 και 750 δολαρίων.

Παρελθόν γεμάτο παραπτώματα

Η τελευταία σύλληψη της Βέλεζ αποκάλυψε και το ποινικό της μητρώο. Σύμφωνα με τη New York Post, το 2019, συνελήφθη για κλοπή αυτοκινήτου όταν, στα 17 της, πήρε το αυτοκίνητο μιας φίλης της χωρίς άδεια και το κατέστρεψε, πέφτοντας σε χαντάκι.

Η Αμάντα Σαντάνα, πρώην φίλη της από το λύκειο, δήλωσε ότι η Βέλεζ πήρε τα κλειδιά της λέγοντάς της ότι θα περιμένει στο αυτοκίνητο μέχρι το μεσημεριανό. Όταν η Σαντάνα επέστρεψε, δεν βρήκε το αυτοκίνητό της.

«Πήγα στο πάρκινγκ και έψαχνα το αυτοκίνητό μου παντού, αλλά δεν υπήρχε. Αργότερα, μάθαμε ότι είχε τρακάρει σε ένα Dunkin’ στο Cape Coral Parkway», είπε.

Η Σαντάνα υποστηρίζει ότι η Βέλεζ δεν πλήρωσε ποτέ για τις ζημιές.

Επιπλέον, τον Ιούλιο του 2023, η Βέλεζ συνελήφθη για κλοπή σε κατάστημα Walmart, όπου είχε υποτιμολογήσει προϊόντα αξίας 63 δολαρίων. Μια αναφορά από το κατάστημα ανέφερε ότι υποτιμολόγησε αντικείμενα «σκανάροντας ένα αντικείμενο και στη συνέχεια τοποθετώντας ένα άλλο αντικείμενο κάτω από το σαρωμένο αντικείμενο», σύμφωνα με το NBC 2.

Είχε δηλώσει αθώα, αλλά καταδικάστηκε σε έξι μήνες επιτήρησης και την ολοκλήρωση μαθήματος κατά της κλοπής, ποινή που ολοκληρώθηκε μόλις τον περασμένο μήνα.

Αστυνομία: «Ο νόμος είναι ίδιος για όλους»

Ο εκπρόσωπος της αστυνομίας, Ράιλι Κάρτερ, τόνισε ότι η δημοσιότητα της Βέλεζ στα social media δεν θα την προστατεύσει από τις συνέπειες των πράξεών της.

«Οι influencers πρέπει να αντιμετωπίζουν τις ίδιες συνέπειες όπως όλοι οι πολίτες. Η δημόσια εικόνα τους δεν τους εξαιρεί από τον νόμο», τόνισε ο Κάρτερ.