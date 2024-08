Τουρκία: Χωρίς τον Ερντογάν η συμβολική επιμνημόσυνη δέηση για τον Χανίγια στην Αγία Σοφία – Δείτε βίντεο

Σε μια προκλητική κίνηση από την πλευρά της τουρκικής κυβέρνησης, ολοκληρώθηκε πριν από λίγη ώρα η συμβολική επιμνημόσυνη δέηση στην Αγία Σοφία κατά τη διάρκεια της μεσημεριανής προσευχής της Παρασκευής για τον Ισμαήλ Χανίγια. Αντίστοιχες προσευχές έγιναν και σε όλα τα τεμένη της χώρας.

Οι αρχικές πληροφορίες που ανέφεραν ότι στην επιμνημόσυνη δέηση επρόκειτο να παραστεί και ο πρόεδρος Ερντογάν, τελικά δεν επιβεβαιώθηκαν.

Ωστόσο, στην προσευχή στην Αγιά Σοφιά παρέστη ο επικεφαλής της Διεύθυνσης Θρησκευτικών Υποθέσεων της κυβέρνησης, Αλί Ερμπάς, που εμφανίστηκε στο κήρυγμά του κρατώντας ένα σπαθί και τέλεσε ερήμην τη νεκρώσιμο προσευχή για τον Χανίγια.

«Σήμερα, ζούμε σε μια εποχή που η σκληρότητα και κάθε είδους κακία περιβάλλουν τον κόσμο. Διανύουμε μια εποχή όπου η ηθική και ο νόμος απουσιάζουν, οι κραυγές των καταπιεσμένων υψώνονται στον ουρανό και η η φύση καταστρέφεται», είπε ο Ερμπάς δηλώνοντας ότι στο Κοράνι, όσοι αγωνίζονται για το καλό και τη μεταρρύθμιση δίνονται τα καλά νέα του ουρανού και όσοι επιδιώκουν την καταπίεση, την αδικία και τη διαφθορά, τους περιμένει μια αυστηρή τιμωρία.

«Είμαστε μάρτυρες της θηριωδίας των καταπιεστών και των τυράννων που μετατρέπουν τον κόσμο σε κόλαση. Είμαστε μάρτυρες μιας εποχής καταπίεσης που δολοφόνοι και εισβολείς σφάζουν βάναυσα παιδιά, βρέφη, γυναίκες, ηλικιωμένους και αθώους σε κάθε αδύναμη χώρα του κόσμου, ειδικά στη Γάζα και την Παλαιστίνη», συνεχίζει, σε δήλωση που μεταδίδει το τουρκικό ειδησεογραφικό μέσο Anadolu.

Όπως αναφέρει το Anadolu, έπειτα από τη νεκρώσιμο προσευχή έγινε προσευχή για τον Χανίγια και όλους τους Παλαιστίνιους.

Δείτε βίντεο:

Istanbul streets flooded with protesters over Haniyeh's death

LIVE: ISTANBUL, TURKEY – A symbolic funeral prayer for killed Hamas chief Ismail Haniyeh will be held after Friday prayer at Hagia Sophia Mosque in Istanbul.

#Palestine #IsmailHaniyeh

— Islam Channel (@Islamchannel) August 2, 2024