Συναγερμός στο Τέξας: Αυτός είναι ο ύποπτος για την επίθεση σε λύκειο

Η αστυνομία του Άρλινγκτον στο Τέξας δημοσιοποίησε την ταυτότητα και τη φωτογραφία του φερόμενου δράστη της επίθεσης σε λύκειο της περιοχής. Πρόκειται για τον 18χρονο Timothy George Simpkins, ο οποίος αφού πυροβόλησε και τραυμάτισε τρεις ανθρώπους, διέφυγε οδηγώντας ένα ασημί Dodge Charger του 2008.

Η αστυνομία, στην ενημέρωσή της ανέφερε πως ο 18χρονος είναι οπλισμένος και επικίνδυνος, ενώ τόνισε ότι αστυνομικοί τον αναζητούν.

Τον τρόμο βίωσαν οι μαθητές του λυκείου όταν άρχισαν να ακούγονται οι πυροβολισμοί.

Στο σημείο έσπευσαν αμέσως ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις όπως και ασθενοφόρα, ενώ οι τρεις τραυματίες μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο.

Το σχολείο τέθηκε σε lockdown στη διάρκεια του περιστατικού με τους αμπαρωμένους μαθητές να ανεβάζουν βίντεο στα social media και να ενημερώνουν τους γονείς τους.

My daughter just texted me that there was a school school shooting at Timberview H.S. In Mansfield ISD in Arlington, TX. She sent this video that’s out. Her nearby school is on lockdown also, and we hear police sirens rushing in. Police confirm there is an active shooter. Praying pic.twitter.com/m90QzZUfTz

— Nerissa Knight (@nerissaknight) October 6, 2021