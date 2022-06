Συναγερμός στο Λονδίνο: Εκκενώθηκε η πλατεία Τραφάλγκαρ λόγω ύποπτου πακέτου

Εκκενώθηκε η πλατεία Τραφάλγκαρ στο Λονδίνο από την αστυνομία εν μέσω αναφορών για εντοπισμό ύποπτου πακέτου.



Αυτόπτες μάρτυρες αναφέρουν ότι άκουσαν έναν δυνατό κρότο, αν και αυτό δεν έχει ακόμη επιβεβαιωθεί επίσημα. Οι δρόμοι έκλεισαν και όσοι βρίσκονταν στο σημείο κλήθηκαν να απομακρυνθούν. Κάποιοι ανέφεραν ότι εκκενώθηκε και ένα ξενοδοχείο, χωρίς να επιβεβαιώνεται.

@MetPoliceEvents have evacuated #TrafalgarSquare @JaneHillNews just broke this news live across @BBCNews we are at our live point waiting for more updates – stayed tuned to #QueensJubilee https://t.co/bdXCLzTvje pic.twitter.com/k8b9oaaKOK

— Emb Hashmi #StaySafe (@EmbJournalist) June 4, 2022