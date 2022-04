Συναγερμός στις ΗΠΑ: Διαρροή χλωρίου σε χημικό εργοστάσιο στη Λουιζιάνα

Συναγερμός έχει σημάνει στη Λουιζιάνα των ΗΠΑ, καθώς χλώριο διαρρέει από χημικό εργοστάσιο της εταιρείας Dow Chemical.

Οι αρχές εξέδωσαν εντολή οι κάτοικοι της περιοχής να αναζητήσουν «καταφύγιο εκεί όπου βρίσκονται». Μάλιστα η πολιτειακή αστυνομία της Λουιζιάνας έκλεισε αυτοκινητόδρομο κοντά στο εργοστάσιο και στις δύο κατευθύνσεις.

Chlorine Leak Advisory

Plaquemine – Louisiana State Police Emergency Service Unit is responding to a chlorine leak at the DOW Chemical Plant in Iberville Parish. LA Hwy1 is closed in both directions. A shelter in placed has been issued as crews assess this incident. pic.twitter.com/nc4FDnufqE

— LA State Police (@LAStatePolice) April 19, 2022