Συναγερμός για τον κινεζικό πύραυλο που πέφτει στη Γη – Η Ισπανία έκλεισε τον εναέριο χώρο της

Συναγερμός έχει σημάνει στην Ευρώπη για την πτώση τμήματος κινεζικού πυραύλου 23 τόνων και ύψους 10όροφου κτιρίου που θα πέσει ανεξέλεγκτα στη Γη σήμερα ή αύριο.

Πρόκειται για τμήμα πυραύλου Long March 5B που γυρνάει σαν ρωσική ρουλέτα γύρω από τη Γη όπου θα πέσει με μη ελεγχόμενο τρόπο πιθανώς σήμερα ή το Σάββατο και κανένας ακόμα δεν ξέρει πού ακριβώς.

Η Υπηρεσία Διαστημικής Επιτήρησης και Παρακολούθησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης παρακολουθεί ζωντανά τα συντρίμμια, τα οποία αναμένεται να πέσουν στη Γη τις επόμενες ώρες.

Η Ισπανία έκλεισε προσωρινά τον εναέριο χώρο πάνω από τα αεροδρόμια της Βαρκελώνης, της Ταραγόνας, του Ρέους και της Ίμπιζα, με πολλούς χρήστες στο Twitter να εκφράζουν την ανησυχία τους.

Part of Spain’s airspace is currently closed as the treat from #CZ5B approaches. We’re now in the middle of the anticipated reentry window. #CZ5B pic.twitter.com/STG2d4vt5L

— Andy Smith (@g7izu) November 4, 2022