Στο Λονδίνο ο βασιλιάς Κάρολος με την Καμίλα—Χαιρέτησε τους συγκεντρωμένους έξω από το παλάτι

Στο παλάτι του Μπάκιγχαμ στο Λονδίνο έφτασε ο βασιλιάς Κάρολος ο 3ος συνοδευόμενος από την βασιλική σύζυγο Καμίλα. Και οι δυο τους είναι ντυμένοι στα μαύρα σε ένδειξη πένθους για τον θάνατο της βασίλισσας Ελισάβετ.

Έξω από τα ανάκτορα είχε ήδη συγκεντρωθεί πλήθος κόσμου, που έσπευσε να χαιρετήσει τον Κάρολο.

Ο Κάρολος χαμογέλασε καθώς κατέβηκε από το όχημά του και κατευθύνθηκε προς τους πολίτες που περίμεναν, ευχαριστώντας τους για την υποστήριξη και την παρουσία τους.

Μερικοί από το πλήθος φώναξαν: «Ο Θεός να σώσει τον βασιλιά». Γενικότερο όμως το κλίμα είναι υποτονικό και οι περισσότεροι εκφράζουν τα συλλυπητήριά τους.

A huge cheer rings out as King Charles and Queen Camilla arrive at Buckingham Palace.

“God Save The King” the crowd shout. pic.twitter.com/nRNcCgsBby

— Royal Central (@RoyalCentral) September 9, 2022