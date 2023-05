Στέψη Καρόλου: Η στιγμή που αφήνιασε ένα άλογο της φρουράς του βασιλιά – ΒΙΝΤΕΟ

Ένα άλογο, από τα μαύρα της βασιλικής φρουράς, του Καρόλου, τρόμαξε και σχεδόν αφηνίασε, κατά την επιστροφή του βασιλικού ζεύγους στο Μπάκιγχαμ και ενώ ακολουθούσε τις βασιλικές άμαξες. Το τρομαγμένο άλογο άρχισε να κάνει οπισθοπορεία, βγαίνοντας από την γραμμή του και σκορπώντας τον τρόμο γύρω του.

Μερικά από τα άλλα μέλη της βασιλικής φρουράς έσπευσαν δίπλα του για να το ηρεμήσουν, ενώ ο αξιωματικός αναβάτης κατέβαλε τεράστιες προσπάθειες να το καθησυχάσει. Το άλογο κατευθύνθηκε στα τυφλά προς τα μεταλλικά φράγματα στην άκρη του δρόμου. Οι αστυνομικοί το είδαν και παραμέρισαν, ενώ το ίδιο πρόλαβαν να κάνουν και οι συγκεντρωμένοι πολίτες.

Ο καβαλάρης του αλόγου, μέλος των Life Guards, προσπαθεί απεγνωσμένα να χαλιναγωγήσει το άλογό του καθώς αυτό περιστρεφόταν κατά μήκος του δρόμου. Στην προσπάθειά του χάνει το καπέλο του με το λοφίο και τον μεταλλικό του θώρακα.

Αν και κανείς δεν φαίνεται να έχει τραυματιστεί σοβαρά από το άλογο, το οποίο τέθηκε γρήγορα υπό έλεγχο, μία αστυνομικός φαίνεται να κουτσαίνει στο τέλος του συγκλονιστικού βίντεο. Φαίνεται ότι έχει πατηθεί το πόδι της και τη βοηθούν να σηκωθεί οι συνάδελφοί της.

