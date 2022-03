Στέιτ Ντιπάρμεντ σε πρεσβείες: Μην αναπαράγετε το tweet της πρεσβείας του Κιέβου για “έγκλημα πολέμου” στη Ζαπορίζια

Επείγον μήνυμα σε όλες τις πρεσβείες των ΗΠΑ στην Ευρώπη έστειλε το Στέιτ Ντιπάρτμεντ, ζητώντας να μην αναπαράγουν (retweet) το tweet της πρεσβείας των ΗΠΑ στο Κίεβο, με το οποίο χαρακτηρίζεται ως “έγκλημα πολέμου” από τη Ρωσία η επίθεση στον πυρηνικό σταθμό της Ζαπορίζια, στην Ουκρανία.

Την είδηση μεταδίδει, μεταξύ άλλων, και το CNN αναφέροντας ότι “το μήνυμα είναι μια ένδειξη ότι η αμερικανική κυβέρνηση μπορεί να μην υποστηρίζει τον ισχυρισμό για “εγκλήματα πολέμου”, που διατυπώνει η πρεσβεία.

Δείτε το επίμαχο μήνυμα της πρεσβείας των ΗΠΑ στο Κίεβο:

It is a war crime to attack a nuclear power plant. Putin’s shelling of Europe’s largest nuclear plant takes his reign of terror one step further. #TheHague #Zaporizhzhia #StandwithUkraine

— U.S. Embassy Kyiv (@USEmbassyKyiv) March 4, 2022