Στα «χέρια» της First Citizens περνά η Silicon Valley Bank

Στα “χέρια” της First Citizens BancShares περνά η Silicon Valley Bank που κατασχέθηκε από τις ρυθμιστικές Αρχές.

Όπως μεταδίδει το www.outlookindia.com, η Silicon Valley Bank πουλήθηκε στην First Citizens εν μέσω τραπεζικής κρίσης στις ΗΠΑ. Η Federal Deposit Insurance Corp (FDIC) σε συνεννόηση με την First Citizens απέκτησε την SVB καθώς η τράπεζα αντιμετωπίζει οικονομικές δυσκολίες μετά την κατάρρευσή της. Αξιοσημείωτο είναι δε πως όλες οι καταθέσεις της SVB που έχουν περάσει στα χέρια της First Citizens Bank & Trust Company θα είναι ασφαλείς από το FDIC μέχρι το ασφαλιστικό όριο. Όλα τα περιουσιακά στοιχεία της SVB θα περάσουν πλέον και στον έλεγχο της First Citizens, μετά την εξαγορά από την FDIC. Πάντως Μέσα Μαζικής Μεταφοράς αναφέρουν πως η FDIC έχει συμφωνήσει να αγοράσει όλες τις καταθέσεις και τα δάνεια της Silicon Valley Bridge Bank. Επιπλέον, οι καταθέσεις της Silicon Valley Bridge Bank θα περάσουν αυτόματα στην First Citizens Bank & Trust Company.

Τι συνέβη πριν από την εξαγορά

Πριν από αυτή την πώληση, το Reuters μετέδιδε πως η First Citizens βρισκόταν ήδη σε συνομιλίες με την FDIC για την εξαγορά της Silicon Valley Bank. Μάλιστα η First Citizens είχε δείξει ενδιαφέρον να αναλάβει την SVB από τότε που η τραπεζική κρίση οδήγησε στην κατάρρευση της προβληματικής τράπεζας. Πάντως το www.businesstoday.in ανέφερε πως η First Citizens θα μπορούσε να επισυνάψει την Κυριακή την συμφωνία για την εξαγορά της Silicon Valley Bank από την Federal Deposit Insurance Corp (FDIC).

Μάλιστα σύμφωνα με το το www.businesstoday.in,η First Citizens έχει στην κατοχή της περιουσιακά στοιχεία αξίας περίπου 109 δισ. δολαρίων και καταθέσεις αξίας 89,4 δισ. δολαρίων.