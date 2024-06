SpaceX: Με επιτυχία ολοκληρώθηκε η 4η δοκιμαστική πτήση του διαστημικού σκάφους Starship – Προσθαλασσώθηκε με ασφάλεια

Το διαστημικό σκάφος Starship, που προορίζεται για αποστολές στη Σελήνη και στον Άρη, κατάφερε για πρώτη φορά να προσθαλασσωθεί στον Ινδικό Ωκεανό, ανακοίνωσε η εταιρεία SpaceX αφού ολοκληρώθηκε η δοκιμαστική πτήση του, διάρκειας περίπου μίας ώρας.

«Η προσθαλάσσωση επιβεβαιώθηκε» έγραψε η εταιρεία του δισεκατομμυριούχου Ίλον Μασκ στην πλατφόρμα Χ. Κατά τη διάρκεια της ζωντανής μετάδοσης της πτήσης πάντως φάνηκε ότι το διαστημόπλοιο έχανε κάποια κομμάτια του, προτού να ολοκληρώσει την πορεία του.

«Συγχαρητήρια και ένα τεράστιο ευχαριστώ στις εκπληκτικές ομάδες της SpaceX», ανέφερε η Γκουέν Σότγουελ, η «υπ’ αριθμόν 2» της εταιρείας.

«Συγχαρητήρια στη SpaceX για την επιτυχημένη δοκιμαστική πτήση του Starship», ανέφερε επίσης ο Μπιλ Νέλσον, ο επικεφαλής της NASA. «Κάναμε ένα ακόμη βήμα για την επιστροφή της ανθρωπότητας στη Σελήνη», πρόσθεσε.

Αυτή ήταν η τέταρτη δοκιμαστική πτήση του Starship, στόχος της οποίας ήταν να επιστρέψει με ασφάλεια το διαστημόπλοιο στη Γη, αφού οι τρεις προηγούμενες απέτυχαν.

Super Heavy has splashed down in the Gulf of Mexico pic.twitter.com/hIY3Gkq57k

— SpaceX (@SpaceX) June 6, 2024