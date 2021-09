Space X: Εκτοξεύθηκε η αποστολή «Έμπνευση» με ερασιτέχνες αστροναύτες

Ο πύραυλος Falcon 9 της SpaceX με επιβάτες τέσσερις «αρχάριους» απλούς πολίτες σε ένα φιλόδοξο ταξίδι στο διάστημα, απογειώθηκε με επιτυχία την Τετάρτη το βράδυ (λίγο μετά τις 03:00 τα ξημερώματα ώρα Ελλάδας) από το διαστημικό κέντρο Κένεντι στη Φλόριντα, στην πρώτη τουριστική, διαστημική αποστολή, χωρίς επαγγελματία αστροναύτη στο πλήρωμα, για πρώτη φορά στα χρονικά.

Watch Falcon 9 launch Dragon and the @Inspiration4x crew on a multi-day journey orbiting Earth → https://t.co/bJFjLCzWdK https://t.co/enQUP9pBUI

— SpaceX (@SpaceX) September 15, 2021