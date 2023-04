Σουδάν: Επίθεση σε αμερικανικό διπλωματικό κομβόι – Οι προειδοποιήσεις του Άντονι Μπλίνκεν

Αμερικανική διπλωματική αυτοκινητοπομπή έγινε στόχος πυροβολισμών στο Σουδάν, αλλά δεν υπήρξαν τραυματίες, δήλωσε ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Άντονι Μπλίνκεν, ο οποίος έκανε λόγο για ένα «ανεύθυνο» και «επικίνδυνο» συμβάν.

Το περιστατικό ώθησε τον Μπλίνκεν να προειδοποιήσει για τις συνέπειες που θα έχουν αντίστοιχα συμβάντα τον επικεφαλής των παραστρατιωτικών Δυνάμεων Ταχείας Υποστήριξης (ΔΤΥ- RSF), τον στρατηγό Μοχάμεντ Χαμντάν Ντάγκλο, γνωστό και ως Χαμέτι, και τον επικεφαλής του στρατού του Σουδάν, τον στρατηγό Άμπντελ Φάταχ αλ Μπουρχάν, με τους οποίους είχε ξεχωριστή τηλεφωνική επικοινωνία.

«Μπορώ να επιβεβαιώσω ότι μια αμερικανική διπλωματική αυτοκινητοπομπή έγινε στόχος πυροβολισμών» στο Σουδάν χθες Δευτέρα, επεσήμανε ο Μπλίνκεν μετά τη σύνοδο κορυφής των υπουργών Εξωτερικών της G7 στην Ιαπωνία. «Το προσωπικό μας είναι σώο και ασφαλές», πρόσθεσε, κάνοντας λόγο για μια «ανεύθυνη» πράξη.

«Το περιστατικό ερευνάται προκειμένου να διευκρινίσουμε τι ακριβώς συνέβη. Σύμφωνα με τις προκαταρκτικές πληροφορίες που διαθέτουμε, προκλήθηκε από δυνάμεις που συνδέονται με τις ΔΤΥ», διευκρίνισε ο Μπλίνκεν.

«Κατέστησα απολύτως ξεκάθαρο ότι οποιαδήποτε απειλή για επιθέσεις εναντίον των διπλωματών μας είναι εντελώς απαράδεκτη», υπογράμμισε.

«Ανησυχούμε βαθιά για το γενικότερο περιβάλλον ασφαλείας καθώς επηρεάζει αμάχους, διπλωμάτες, εργαζόμενους σε οργανώσεις αρωγής», πρόσθεσε ο Αμερικανός υπουργός.

Χθες Δευτέρα το βράδυ ο επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας Ζοζέπ Μπορέλ είχε επισημάνει ότι ο πρεσβευτής της ΕΕ στο Σουδάν«δέχθηκε επίθεση» στο σπίτι του.

Ο Ντάγκλο δήλωσε σήμερα ότι συνομίλησε με τον Μπλίνκεν στο τηλέφωνο και «συζήτησαν πιεστικά ζητήματα». «Θα έχουμε και άλλη συνομιλία για να συνεχίσουμε τον διάλογο και να εργαστούμε χέρι- χέρι για να χτίσουμε ένα πιο φωτεινό μέλλον για τα κράτη μας», επεσήμανε σε ανάρτησή του στο Twitter.

Από το Σάββατο, όταν ξέσπασαν συγκρούσεις μεταξύ του τακτικού στρατού και των RSF, δεν είναι γνωστό πού βρίσκεται ο Ντάγκλο. Ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών είχε επικοινωνία και με τον Μπουρχάν, σύμφωνα με το Στέιτ Ντιπάρτμεντ.

Ο Μπλίνκεν κάλεσε και τους δύο ηγέτες να συμφωνήσουν σε εκεχειρία και υπογράμμισε πως και οι δύο έχουν ευθύνη να «εγγυηθούν την ασφάλεια και την υγεία των αμάχων, του διπλωματικού προσωπικού και των εργαζομένων σε οργανώσεις αρωγής», σημείωσε η ίδια πηγή.

I spoke to both Sudanese Armed Forces Commander Burhan & Rapid Support Forces Commander Dagalo and underscored the urgent need for a ceasefire. Too many civilian lives have already been lost. Stressed the importance of ensuring the safety of diplomatic personnel and aid workers.

— Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) April 18, 2023