Σομαλία: Τρομοκρατική επίθεση σε παραλία του Μογκαντίσου – Αναφορές για πολλούς νεκρούς – ΒΙΝΤΕΟ

Τρομοκρατική επίθεση σημειώθηκε αργά το βράδυ της Παρασκευής σε παραλία του Μογκαντίσου στη Σομαλία. Ισχυρή έκρηξη και επακόλουθοι πυροβολισμοί οδήγησαν σε πολλούς νεκρούς και τραυματίες, όπως μετέδωσε η σομαλική τηλεόραση.

Φωτογραφίες και βίντεο που δημοσιεύθηκαν στην πλατφόρμα Χ (πρώην Twitter) δείχνουν πτώματα διασκορπισμένα στην παραλία και τραυματίες που προσπαθούν να απομακρυνθούν από το σημείο της επίθεσης.

Many young Somalis died in a heavy explosion that took place in Mogadishu Lido beach.

There are a Shocking and horrific scenes in Mogadisho’s Liido beach. I have received very graphic images of the bodies of innocent civilians scattered on the ground. pic.twitter.com/ln6ln0HmnN

