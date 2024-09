Σοκ στη Βρετανία: Ένας πατέρας και οι 3 γιοι του εντοπίστηκαν νεκροί στο σπίτι – Τα ουρλιαχτά της γυναίκας του ξύπνησαν τη γειτονιά

Μια τραγωδία άνευ προηγουμένου συγκλόνισε την κοινότητα του Στάινς στο Σάρεϊ, όταν ένας παντρεμένος πατέρας και τα τρία του παιδιά, όλα κάτω των τεσσάρων ετών, βρέθηκαν νεκροί μέσα στο σπίτι τους. Το συμβάν ανακαλύφθηκε το απόγευμα της 31ης Αυγούστου, όταν το πλήρωμα ασθενοφόρου που κλήθηκε στο σημείο εντόπισε τα τέσσερα σώματα. Ο πατέρας, Piotr Świderski, ο οποίος πιστεύεται ότι ήταν Πολωνικής καταγωγής, και οι τρεις γιοι του, συμπεριλαμβανομένων δύο δίδυμων αγοριών, άφησαν πίσω τους μια συντετριμμένη κοινότητα και οικογένεια.

Η αστυνομία του Σάρεϊ, η οποία κλήθηκε στο σημείο αμέσως μετά το ασθενοφόρο, διεξάγει ενδελεχή έρευνα για να αποκαλύψει τις συνθήκες που οδήγησαν στο τραγικό συμβάν. Σύμφωνα με τις βρετανικές Αρχές, το περιστατικό θεωρείται μεμονωμένο και δεν υπάρχει υποψία εμπλοκής τρίτων. Η αστυνομία έχει επίσης παραπέμψει την υπόθεση στην Ανεξάρτητη Υπηρεσία Αστυνομικής Δεοντολογίας (IOPC), καθώς υπήρξε προηγούμενη επαφή της αστυνομίας με την οικογένεια. Η υπηρεσία IOPC επιβεβαίωσε ότι θα εξετάσει την υπόθεση για να αποφασίσει αν απαιτούνται περαιτέρω ενέργειες από την πλευρά της.



Η τραγική είδηση έχει συγκλονίσει βαθιά τους γείτονες και την τοπική κοινωνία. Ένας γείτονας, που ζει δίπλα στο σπίτι της οικογένειας, περιέγραψε στη Daily Mail τις συγκλονιστικές στιγμές που έζησε λίγο πριν την άφιξη της αστυνομίας: «Ακούσαμε φρικτές κραυγές από μια γυναίκα λίγο πριν φτάσει η αστυνομία. Ήταν απίστευτο και τραυματικό αυτό που συνέβη. Ακόμα δεν μπορούμε να το πιστέψουμε. Τα παιδιά ήταν πάντα χαρούμενα και γεμάτα ζωή, και η οικογένεια φαινόταν ευτυχισμένη». Πρόσθεσε ότι έβλεπε τα παιδιά να παίζουν συχνά στην αυλή τους, να γελούν και να διασκεδάζουν: «Ήταν μια οικογένεια γεμάτη ζωή, με τα παιδιά να παίζουν και να χαμογελούν συνέχεια».

Άλλοι γείτονες μίλησαν με παρόμοια συναισθήματα σοκ και δυσπιστίας. Ένας 37χρονος, που ζει απέναντι από το σπίτι όπου σημειώθηκε η τραγωδία, δήλωσε ότι είδε τα σώματα να απομακρύνονται το βράδυ του Σαββάτου. «Ήταν ένα τεράστιο σοκ για όλους μας. Είναι τρομακτικό όταν συμβαίνει κάτι τέτοιο στην πόρτα σου, ειδικά όταν εμπλέκονται παιδιά», είπε. Άλλος κάτοικος της περιοχής περιέγραψε τη γειτονιά ως ένα ήσυχο μέρος όπου «δεν συμβαίνει ποτέ τίποτα», και η τραγωδία αυτή έκανε τους πάντες να αναρωτιούνται πώς κάτι τόσο τραγικό συνέβη σε μια τόσο ειρηνική γωνιά του κόσμου.

Surrey: Local resident says deaths are ‘terrible’ after body of man and three children found. More: https://t.co/NNlPo9F9iH pic.twitter.com/s3cAMtee4l — Sky News (@SkyNews) September 1, 2024



Η αστυνομία του Σάρεϊ, με επικεφαλή τον Γκάρεθ Χικς, συνεχίζει την έρευνα για να αποκαλύψει τις ακριβείς συνθήκες που οδήγησαν στον θάνατο του Piotr Świderski και των τριών παιδιών του. Σε δήλωσή του, ο Χικς τόνισε: «Αυτό είναι ένα πραγματικά τραγικό περιστατικό και διεξάγουμε μια ενδελεχή έρευνα για να διαπιστώσουμε τι ακριβώς συνέβη. Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε την τοπική κοινότητα για την υποστήριξη και την κατανόησή τους κατά τη διάρκεια των ερευνών μας».

Η Αρχιεπιθεωρητής Λούσι Σάντερς, που συμμετέχει επίσης στην υπόθεση, χαρακτήρισε στη Sun το περιστατικό ως «μια τραγική απώλεια ζωής για την κοινότητά μας» και ζήτησε από τους κατοίκους της περιοχής να δείξουν υπομονή και κατανόηση καθώς συνεχίζονται οι έρευνες. Πρόσθεσε ότι υπάρχει «σημαντική αστυνομική παρουσία» στην περιοχή, η οποία θα συνεχιστεί για το προσεχές διάστημα.

Surrey police confirm man and three young children found dead in house https://t.co/G7WVN596wV — The Guardian (@guardian) September 1, 2024



Στο μεταξύ, οι γείτονες και οι κάτοικοι της περιοχής αποτίουν φόρο τιμής έξω από το σπίτι της οικογένειας, με λουλούδια και μηνύματα να έχουν συγκεντρωθεί στον τοίχο της οικίας. Ένα από τα μηνύματα ανέφερε: «Αναπαυθείτε εν ειρήνη μικρά αγγελούδια. Θα σας σκεφτόμαστε πάντα».