Σκληρές μάχες στο Κουρσκ μετά την ουκρανική επίθεση – Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης έθεσε η Ρωσία την περιοχή

Κατάσταση έκτακτης ανάγκης κηρύχθηκε στην περιφέρεια Κουρσκ της Ρωσίας, όπου προελαύνουν οι ουκρανικές δυνάμεις, μετά την αιφνιδιαστική εισβολή τους χθες, προκαλώντας μεγάλες απώλειες στους Ρώσους.

Είναι η πρώτη εισβολή τέτοιου είδους από την Ουκρανία, στα δύο χρόνια του πολέμου και ασκεί πίεση στη Μόσχα σε μια περιοχή που δεν είχε επηρεαστεί σε μεγάλο βαθμό ως τώρα από τον πόλεμο.

Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας, η ρωσική Ερευνητική Επιτροπή και ο ρωσικός Διαμεσολαβητής για τα παιδιά δήλωσαν ότι οι ουκρανικές δυνάμεις εξαπέλυσαν “μαζική επίθεση” την Τρίτη, επιχειρώντας να διασπάσουν τη ρωσική άμυνα στα σύνορα της περιοχής Κουρσκ, η οποία βρίσκεται ακριβώς βόρεια της ουκρανικής περιοχής Σούμι.

Την κατάσταση εκτάκτου ανάγκης στο Κουρσκ ανακοίνωσε ο προσωρινός κυβερνήτης Αλεξέι Σμιρνόφ, μέσω της εφαρμογής Telegram.

«Η επιχειρησιακή κατάσταση παραμένει δύσκολη στις μεθοριακές ζώνες. Για να περιορίσουμε τις συνέπειες της εισβολής των εχθρικών δυνάμεων αποφάσισα να κηρύξω κατάσταση έκτακτης ανάγκης», ανέφερε ο Σμιρνόφ.

Οι δηλώσεις του στην ουσία διαψεύδουν τις διαβεβαιώσεις του αρχηγού του ρωσικού στρατού Βαλέρι Γκερασίμοφ, ότι οι ρωσικές δυνάμεις ανέκοψαν την εισβολή χτυπώντας τους Ουκρανούς με πυροβολικό και Αεροπορία.

Η Ρωσία παραδέχτηκε σήμερα πως έχει εμπλακεί σε σφοδρές μάχες εναντίον ουκρανικών δυνάμεων που εισέδυσαν στη ρωσική περιφέρεια Κουρσκ σε μία από τις μεγαλύτερες εφόδους στο έδαφος της Ρωσίας αφότου ξεκίνησε ο πόλεμος στην Ουκρανία τον Φεβρουάριο του 2022.

Η Ουκρανία με την επιχείρηση αυτή απαντά στην περσινή επίθεση των Ρώσων στο Ντονέτσκ, όπου έχουν καταλάβει περιοχή 420 τετραγωνικών χιλιομέτρων. Οι μάχες συνεχίζονται από χθες την νύχτα και σήμερα όλη την ημέρα καθώς «οι ουκρανικές δυνάμεις προωθήθηκαν προς τον βορρά, δυτικά της συνοριακής πόλης Σούντζα, 530 χλμ. νοτιοδυτικά της Μόσχας», όπως δήλωσε το υπουργείο Άμυνας της Ρωσίας.

Η Σούντζα είναι το τελευταίο επιχειρησιακό σημείο για τις ρωσικές εξαγωγές αερίου, μέσω ποταμών προς την Ευρώπη και μέσω Ουκρανίας. Μόλις 60 χλμ. βορειοδυτικά βρίσκεται ο ρωσικός πυρηνικός σταθμός του Κουρσκ. Η Ουκρανία δεν έχει κάνει κάποιο σχόλιο, από επιχειρησιακής πλευράς, ωστόσο ουκρανικές πηγές αναφέρουν ότι ο σταθμός διανομής αερίου στην Σούντζα έχει πέσει σε ουκρανικά χέρια.

Η Ρωσία ανακοίνωσε ότι έστειλε εφεδρείες για να ενισχύσουν τη ρωσική άμυνα. Η Ρωσία υποστήριξε σήμερα ότι οι δυνάμεις που εισέβαλαν στο Κουρσκ ξεπερνούν τους 1000 άνδρες. «Η πρoώθηση του εχθρού εις βάθος στο ρωσικό έδαφος ανακόπηκε από πλήγματα της αεροπορίας και του πυροβολικού», διαβεβαίωσε ο Γκεράσιμοφ τον πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν στη διάρκεια συνάντησης που αναμεταδόθηκε από τη ρωσική τηλεόραση.

Η Ουκρανία διέταξε σήμερα την απομάκρυνση περίπου 6.000 ανθρώπων από ουκρανικές παραμεθόριες περιοχές που βρίσκονται κοντά στη ρωσική περιφέρεια του Κουρσκ, μετά την επίθεση των δυνάμεών της εκεί, ανακοίνωσε ο κυβερνήτης της επαρχίας Σούμι.

«Η εντολή που μόλις υπέγραψα προβλέπει την υποχρεωτική απομάκρυνση ανθρώπων από 23 τοποθεσίες» στην επαρχία Σούμι, δήλωσε ο κυβερνήτης Βολοντίμιρ Αρτιούχ.

«Υπάρχουν περίπου 6.000 άνθρωποι, συμπεριλαμβανομένων 425 παιδιών», στις τοποθεσίες αυτές είπε.

Η Μόσχα ανακοίνωσε νωρίτερα σήμερα πως έχει εμπλακεί σε σφοδρές μάχες εναντίον ουκρανικών δυνάμεων που εισέδυσαν στη ρωσική περιφέρεια Κουρσκ. Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν δήλωσε πως η ουκρανική επιδρομή στο Κουρσκ είναι μεγάλη πρόκληση και το ρωσικό ΥΠΕ χαρακτήρισε την επίθεση της Ουκρανίας στο Κουρσκ άλλη μια «τρομοκρατική» επίθεση εναντίον αμάχων.

Εντωμεταξύ στο Διαδίκτυο κυκλοφορούν από Ουκρανούς βίντεο που δείχνουν Ρώσους στρατιώτες να παραδίδονται.

There are several images and videos of dozens of Russian soldiers being captured by Ukrainian Forces 🇺🇦 in the Kursk Region of Russia in the past two days

Well over 100 Russian soldiers are reported to have surrender in Kursk pic.twitter.com/WcT7Coftab

— Ukraine Battle Map (@ukraine_map) August 7, 2024