Σιγκαπούρη: Δριμεία επίθεση στην Κίνα από τον Αμερικανικό υπουργό Άμυνας – «Κάνει πρόβες για να εισβάλει στην Ταϊβάν»

Ο Αμερικανός υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ κάλεσε το Σάββατο (31/5) τους συμμάχους των ΗΠΑ στην περιφέρεια της Ασίας να «αυξήσουν γρήγορα» τις στρατιωτικές δαπάνες τους.

«Οι σύμμαχοι των ΗΠΑ στον Ινδο-Ειρηνικό μπορούν και πρέπει να αυξήσουν γρήγορα τα ίδια μέσα τους για την άμυνα», τόνισε κατά τη διάρκεια του Διαλόγου Σάγκρι-Λα στη Σιγκαπούρη, του κυριότερου φόρουμ για την ασφάλεια και την άμυνα στην Ασία, υπογραμμίζοντας «η αποτροπή δεν είναι φθηνή».

China’s hypersonic missiles can destroy all US aircraft carriers in 20 minutes!”

“In every war exercise conducted by the Pentagon, the US loses to China.”

Trump’s new Defense Secretary, Pete Hegseth. pic.twitter.com/YNVH4Gfz4V

