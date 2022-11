Σεισμός 7,3 βαθμών κοντά στα νησιά του Σολομώντα

Πολύ ισχυρός σεισμός 7,3 βαθμών σημειώθηκε σήμερα στον θαλάσσιο χώρο σε μικρή απόσταση από νησιά του Σολομώντα, ανακοίνωσε το αμερικανικό ινστιτούτο γεωλογικών μελετών (USGS).

‼🌊TSUNAMI ALERT

Following the #earthquake M7.2 occurred 61 km SW of #Honiara (Solomon Islands) 13 min ago (local time 13:03:07). Move away from the coast and reach a higher place. Follow national authorities’ directives. Updates at the links provided below👇 pic.twitter.com/eT0hQJlwWR

— EMSC (@LastQuake) November 22, 2022