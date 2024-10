Σε τρία κύματα οι αεροπορικές επιδρομές του Ισραήλ προς το Ιράν: «Αποστολή εξετελέσθη» – Με αντίποινα απειλεί η Τεχεράνη

Ο στρατός του Ισραήλ ανακοίνωσε σήμερα ότι εξαπέλυσε “στοχευμένα πλήγματα ακριβείας” εναντίον του Ιράν με στόχο εγκαταστάσεις κατασκευής πυραύλων, συστοιχίες πυραύλων εδάφους- αέρος και άλλα συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας σε πολλές ιρανικές επαρχίες ως αντίποινα στην ιρανική επίθεση εναντίον του ισραηλινού εδάφους την 1η Οκτωβρίου.

Τα πλήγματα, μέσω τριών κυμάτων αεροπορικών επιδρομών, “ολοκληρώθηκαν και η αποστολή εξετελέσθη”, υπογράμμισε ο ισραηλινός στρατός σε ανακοίνωσή του. Τα πολεμικά αεροσκάφη “έπληξαν εγκαταστάσεις κατασκευής πυραύλων (…) τους οποίους το Ιράν εκτοξεύει εναντίον του κράτους του Ισραήλ εδώ και έναν χρόνο. Αυτοί οι πύραυλοι αποτελούσαν άμεση και επικείμενη απειλή για τους πολίτες του Ισραήλ”, τόνισε.

Παράλληλα οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις επεσήμαναν ότι στοχοθέτησαν “συστοιχίες πυραύλων εδάφους- αέρος και άλλα συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας”.

“Το Ιράν εξαπέλυσε εκατοντάδες πυραύλους εναντίον του κράτους του Ισραήλ στη διάρκεια δύο επιθέσεων τον Απρίλιο και τον Οκτώβριο, χρηματοδοτεί και διευθύνει τρομοκρατικές επιχειρήσεις μέσω των συμμάχων του στη Μέση Ανατολή για να πλήξει το Ιράν”, σημείωσε ο ισραηλινός στρατός στην ανακοίνωσή του, προσθέτοντας ότι το Ιράν προσπαθεί “να υπονομεύσει την περιφερειακή σταθερότητα και ασφάλεια καθώς και την παγκόσμια οικονομία”.

Σε ξεχωριστή του ανακοίνωση ο εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού εξήγησε ότι τα πλήγματα αυτά δίνουν στο Ισραήλ “μεγαλύτερη ελευθερία δράσης” στον ιρανικό εναέριο χώρο.

Παράλληλα προειδοποίησε το Ιράν ότι θα πληρώσει “μεγάλο τίμημα” σε περίπτωση νέας κλιμάκωσης. “Αν το ιρανικό καθεστώς διαπράξει το λάθος να ξεκινήσει έναν νέο κύκλο κλιμάκωσης, θα είμαστε αναγκασμένοι να απαντήσουμε”, διαβεβαίωσε ο αντιναύαρχος Ντάνιελ Χαγκάρι.

“Το μήνυμά μας είναι ξεκάθαρο: Όλοι όσοι απειλούν το κράτος του Ισραήλ και προσπαθούν να σύρουν την περιοχή σε ευρύτερη κλιμάκωση θα πληρώσουν μεγάλο τίμημα”, υπογράμμισε.

🚨#BREAKING: Photos and Footage from the Tehran area in Iran. pic.twitter.com/1uujLVnoPN — World Source News 24/7 (@Worldsource24) October 25, 2024

Ιράν: Η αντιαεροπορική άμυνα εντόπισε και αντιμετώπισε με επιτυχία την επίθεση του Ισραήλ

Το Ιράν ανακοίνωσε ότι η αντιαεροπορική του άμυνα εντόπισε και αντιμετώπισε με επιτυχία την “επίθεση” του Ισραήλ, αν και πρόσθεσε ότι σε κάποιες περιοχές υπάρχουν “περιορισμένες ζημιές”.

Σε ανακοίνωσή της η ιρανική αντιαεροπορική άμυνα επεσήμανε ότι το Ισραήλ επιτέθηκε σε στρατιωτικά κέντρα στις επαρχίες της Τεχεράνης, του Κουζεστάν και του Ιλάμ.

Το Ιράν είναι έτοιμο να απαντήσει σε κάθε είδους ισραηλινή επίθεση, μεταδίδει το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Tasnim.

«Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι το Ισραήλ θα βρεθεί αντιμέτωπο με ανάλογη αντίδραση για κάθε πράξη του», ανέφερε αξιωματούχος στο πρακτορείο.

Watch as our air defense systems engage and shoot down multiple hostile projectiles over Tehran. pic.twitter.com/YFbhWHuuy8 — Iran Military (@IRIran_Military) October 26, 2024

Iranian Air Defenses continuing to do absolutely nothing in the Sky over Tehran. pic.twitter.com/8TNjwjFl5q — OSINTdefender (@sentdefender) October 26, 2024

Αναστολή όλων των πτήσεων στον ιρανικό εναέριο χώρο

Η Τεχεράνη ανακοίνωσε την αναστολή μέχρι νεοτέρας όλων των πτήσεων στον εναέριο χώρο της, την ώρα που το Ισραήλ ανακοίνωσε ότι ολοκληρώθηκε η επίθεση εναντίον στρατιωτικών στόχων του Ιράν με «πλήγματα ακριβείας».

«Οι επιβάτες που έχουν αγοράσει εισιτήρια θα ενημερωθούν για την αποκατάσταση των πτήσεων από τις αεροπορικές εταιρείες», επεσήμανε ο εκπρόσωπος της υπηρεσίας πολιτικής αεροπορίας Τζαφάρ Γιαζαρλού, όπως μετέδωσε το πρακτορείο Irna.

Λίγο νωρίτερα το υπουργείο Μεταφορών του γειτονικού Ιράκ είχε επισημάνει ότι αναστέλλονται οι πτήσεις από όλα τα αεροδρόμια της χώρας μέχρι νεοτέρας «λόγω των περιφερειακών εντάσεων».

Ο Λευκός Οίκος ζήτησε από το Ιράν “να σταματήσει τις επιθέσεις” εναντίον του Ισραήλ

Η κυβέρνηση των ΗΠΑ ενημερώθηκε από το Ισραήλ για την επίθεση εναντίον του Ιράν λίγο πριν ξεκινήσει η επιχείρηση και, όπως δήλωσε εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου, δεν είχε την παραμικρή εμπλοκή σε αυτήν.

«Κατανοούμε ότι το Ισραήλ εξαπολύει πλήγματα ακριβείας εναντίον στρατιωτικών στόχων στο Ιράν, ασκώντας το δικαίωμα στη νόμιμη άμυνα και ως απάντηση στην ιρανική πυραυλική επίθεση εναντίον του Ισραήλ την 1η Οκτωβρίου», ανέφερε ο εκπρόσωπος του Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας του Λευκού Οίκου, Σον Σαβέτ. “Καλούμε το Ιράν να σταματήσει τις επιθέσεις του εναντίον του Ισραήλ προκειμένου να μπορέσει να κλείσει αυτός ο κύκλος συγκρούσεων χωρίς νέα κλιμάκωση” πρόσθεσε.

Ο Αμερικανός υπουργός Άμυνας, Λόιντ Όστιν, επικοινώνησε τηλεφωνικά με τον ισραηλινό ομόλογό του, Γιοάβ Γκάλαντ, μετά την έναρξη της επίθεσης του Ισραήλ εναντίον του Ιράν, ενημέρωσε αξιωματούχος του Πενταγώνου χωρίς να υπεισέλθει σε λεπτομέρειες.

Ανώτερο στέλεχος της κυβέρνησης του Αμερικανού προέδρου Τζο Μπάιντεν δήλωσε ότι τα πλήγματα του Ισραήλ εναντίον στρατιωτικών θέσεων του Ιράν φαίνεται να αποτελούν μια στοχευμένη και αναλογική απάντηση στις προηγούμενες επιθέσεις της Τεχεράνης, με μικρό κίνδυνο να προκληθούν θύματα μεταξύ των πολιτών. Συμπλήρωσε ότι με αυτά τα πλήγματα θα πρέπει να τερματιστούν οι απευθείας ανταλλαγές πυρών μεταξύ του Ιράν και του Ισραήλ, ενώ σημείωσε ότι οι ΗΠΑ διαθέτουν άμεσους και έμμεσους διαύλους επικοινωνίας με την Τεχεράνη μέσω των οποίων έχουν καταστήσει σαφείς τις θέσεις τους για πολλά ζητήματα.

Συρία: Εκρήξεις στην Δαμασκό και στην επαρχία Χομς

Ταυτόχρονα με τις αναφορές για εκρήξεις στα περίχωρα της ιρανικής πρωτεύουσας, συριακά μέσα ενημέρωσης μεταδίδουν πως εκρήξεις σημειώθηκαν στην περιοχή της Δαμασκού και στην επαρχία Χομς, σύμφωνα με το Times of Israel.