Satyendra Nath Bose: Το Google Doodle για τον Ινδό φυσικό πίσω από το μποζόνιο – Η σχέση με τον Αϊνστάιν

Το σημερινό Google Doodle τιμά τον Ινδό φυσικό και μαθηματικό Satyendra Nath Bose και τη συνεισφορά του στο συμπύκνωμα Bose-Einstein. Σαν σήμερα το 1924, έστειλε τις κβαντικές του διατυπώσεις στον Άλμπερτ Αϊνστάιν, ο οποίος την αναγνώρισε αμέσως ως μια σημαντική ανακάλυψη στην κβαντική μηχανική.

Το ταξίδι του Bose στη φήμη ξεκίνησε από τους ακαδημαϊκούς χώρους. Κάθε μέρα, ο πατέρας του που ήταν λογιστής του έγραφε ένα αριθμητικό πρόβλημα για να το λύσει πριν φύγει για τη δουλειά, κάτι που “φούντωσε” το ενδιαφέρον του για τα μαθηματικά. Σε ηλικία 15 ετών, ο Bose άρχισε να παρακολουθεί μαθήματα για το πτυχίο Bachelor of Science στο Presidency College της Καλκούτας και αμέσως μετά απέκτησε μεταπτυχιακό στα Εφαρμοσμένα Μαθηματικά στο Πανεπιστήμιο της Καλκούτας.

Αποφοιτώντας ως κορυφαίος της τάξης του και για τα δύο πτυχία, εδραίωσε την αξιόλογη θέση του στον ακαδημαϊκό χώρο. Μέχρι τα τέλη του 1917, ο Bose άρχισε να δίνει διαλέξεις για τη φυσική.

Η απόφαση να στείλει την έρευνα του στον Άλμπερτ Αϊνστάιν

Ενώ δίδασκε σε μεταπτυχιακούς φοιτητές τη φόρμουλα ακτινοβολίας του Planck, αμφισβήτησε τον τρόπο μέτρησης των σωματιδίων και άρχισε να πειραματίζεται με τις δικές του θεωρίες. Τεκμηρίωσε τα ευρήματά του σε μια έκθεση με τίτλο Planck’s Law and the Hypothesis of Light Quanta και τα έστειλε σε ένα εξέχον επιστημονικό περιοδικό που ονομάζεται The Philosophical Magazine. Προς έκπληξή του, η έρευνά του απορρίφθηκε. Εκείνη τη στιγμή, πήρε την τολμηρή απόφαση να ταχυδρομήσει το χαρτί του στον Άλμπερτ Αϊνστάιν.

Ο Αϊνστάιν αναγνώρισε πράγματι τη σημασία της ανακάλυψης – και σύντομα εφάρμοσε τον τύπο του Bose σε ένα ευρύ φάσμα φαινομένων. Η θεωρητική εργασία του Bose έγινε ένα από τα πιο σημαντικά ευρήματα στην κβαντική θεωρία.

Η ινδική κυβέρνηση αναγνώρισε την τεράστια συνεισφορά του Bose στη φυσική απονέμοντας του ένα από τα σπουδαιότερα βραβεία πολιτικού χαρακτήρα στη χώρα, το Padma Vibhushan. Διορίστηκε επίσης ως Εθνικός Καθηγητής, η υψηλότερη τιμή στην Ινδία για τους μελετητές.

Ως αληθινός πολυμαθής, ο Bose συνέχισε να υπηρετεί ως πρόεδρος πολλών επιστημονικών ιδρυμάτων, συμπεριλαμβανομένων της Indian Physical Society, του Εθνικού Ινστιτούτου Επιστήμης, του Indian Science Congress και του Indian Statistical Institute.

Ήταν επίσης σύμβουλος του Συμβουλίου Επιστημονικής και Βιομηχανικής Έρευνας και αργότερα έγινε μέλος της Βασιλικής Εταιρείας. Προς τιμήν της κληρονομιάς του Bose, κάθε σωματίδιο που συμμορφώνεται με τις στατιστικές του σήμερα είναι γνωστό ως μποζόνιο. Πολλές επιστημονικές ανακαλύψεις έχουν προέλθει από το έργο του, συμπεριλαμβανομένης της ανακάλυψης του επιταχυντή σωματιδίων και του σωματιδίου του Θεού.

“Σας ευχαριστούμε Satyendra Nath Bose για την επανάσταση στον κόσμο της φυσικής. Η ανακάλυψή σας ταρακούνησε πραγματικά την κβαντική μηχανική!” καταλήγει το μήνυμα της Google.