Σαρλ Μισέλ: Οι Eυρωπαίοι ηγέτες κατέληξαν σε συμφωνία για τον «περιορισμό των τιμών της ενέργειας»

Οι ηγέτες των 27 χωρών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατέληξαν σε συμφωνία για τη λήψη μέτρων προκειμένου να «συγκρατηθούν οι τιμές της ενέργειας», ανέφερε τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Σαρλ Μισέλ, μέσω Twitter.

«Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο κατέληξε σε συμφωνία για την ενέργεια. Επικράτησε η ενότητα και η αλληλεγγύη. Συμφωνήθηκε να εργαστούμε για μέτρα περιορισμού των τιμών της ενέργειας για νοικοκυριά και επιχειρήσεις» ανέφερε ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στην ανάρτησή του.

#EUCO has reached an agreement on energy.

Unity and solidarity prevail.

Agreed to work on measures to contain energy prices for households and businesses.

— Charles Michel (@CharlesMichel) October 21, 2022