Σανγκάη: Κάτοικοι ουρλιάζουν από τα μπαλκόνια – Διαμαρτυρία για το σκληρό lockdown

Οι Αρχές στη Σανγκάη αποφάσισαν να χαλαρώσουν το σκληρό lockdown, κατά το οποίο περίπου 25 εκατ. άνθρωποι παρέμειναν κλειδωμένοι στα σπίτια τους από 7 έως 21 ημέρες, ανάλογα με τη γειτονιά, ενώ αυξάνεται η κατακραυγή για τις ελλείψεις τροφίμων.

Στο μεταξύ οι κάτοικοι της πόλης της Κίνας, που αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα πολιτιστικά, εμπορικά, οικονομικά και βιομηχανικά κέντρα της χώρας, βγήκαν στα μπαλκόνια τους ουρλιάζοντας καθώς δεν αντέχουν άλλο τον κατ’ οίκον περιορισμό. Παράλληλα, τα drone προειδοποιούσαν για την τήρηση των κανόνων.

Ο Ίαν Μπρέμερ, πολιτικός επιστήμονας και πρόεδρος και ιδρυτής του Eurasia Group, σε ανάρτησή του στο twitter, χθες Κυριακή, σημειώνει πως “οι κάτοικοι της Σανγκάης έχουν τρελαθεί. Δεν αντέχουν άλλο. Η πολιτική για μηδενικό κρούσμα κορονοϊού στην Κίνα γίνεται επικίνδυνη”.

Οι Αρχές ανακοίνωσαν ότι θα αρχίσουν σταδιακά να χαλαρώνουν τους περιορισμούς και θα επιτρέπουν σε όσους βρίσκονται σε περιοχές με τα λιγότερα κρούσματα να εγκαταλείψουν τις κοινότητές τους, αν και δεν είναι ξεκάθαρο πόσοι άνθρωποι θα επιτρέπεται να βγαίνουν από τα σπίτια τους ή πότε. Η Κίνα επιμένει σε πολιτική “μηδενικής ανοχής” απέναντι στον κορονοϊό, με στόχο την εξάλειψη των λοιμώξεων μέσω αυστηρών περιορισμών, μαζικών τεστ και ταξιδιωτικών περιορισμών.

Residents in #Shanghai screaming from high rise apartments after 7 straight days of the city lockdown. The narrator worries that there will be major problems. (in Shanghainese dialect—he predicts people can’t hold out much longer—he implies tragedy). pic.twitter.com/jsQt6IdQNh

Το lockdown ξεκίνησε στις 28/3 και είναι το σκληρότερο στην Κίνα από τότε που ξεκίνησε η πανδημία του κορονοϊού στη Γουχάν στο τέλος του 2019. Στη Σανγκάη ισχύει σκληρό lockdown με πολλούς κατοίκους να δίνουν μάχη για να βρουν τροφή και χιλιάδες μεταφέρονται σε κέντρα καραντίνας. Μάλιστα, σύμφωνα με το Reuters, η κατακραυγή κατά των Αρχών είναι έντονη καθώς εφαρμόζονται ακραία μέτρα. Συγκεκριμένα, στην περιοχή Σουχούι κάτοικοι καταγγέλλουν πως οι τοπικές Αρχές είχαν τοποθετήσει λουκέτα και αλυσίδες ποδηλάτων στις εξώθυρες σπιτιών για να τους περιορίσουν στα σπίτια τους.

Επίσης, οι κάτοικοι της Σανγκάης στηλιτεύουν την έλλειψη τροφίμων, καθώς δεν έχουν τη δυνατότητα να βγουν από τα σπίτια τους και να πάνε να προμηθευτούν τα αναγκαία.

Κάτοικος βγήκε μέσα στα μαύρα μεσάνυχτα αναζητώντας τροφή, αλλά τον εντόπισαν αστυνομικοί και τον σταμάτησαν. Ακολούθησε τσακωμός ενώ οι άλλοι κάτοικοι της κοινότητας ζητωκραύγαζαν καθώς ήταν το ίδιο πεινασμένοι με αυτόν.

#Shanghai, a starving man took a risk to drive out to get foods, but stopped by police & exchanged quarrel. Unexpectedly, all the residents in the community gave him the shout out with cheers because they are just as hungry as him. pic.twitter.com/Y3Pm4MQNxe

— Northrop Gundam 💙🇺🇦💛 (@GundamNorthrop) April 9, 2022