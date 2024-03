Ρωσικό στρατιωτικό αεροσκάφος συνετρίβη στην Κριμαία – Βίντεο ντοκουμέντο

Ρωσικό στρατιωτικό αεροσκάφος συνετρίβη νωρίτερα το πρωί της Πέμπτης, στα ανοιχτά του λιμανιού της Σεβαστούπολης στην Κριμαία, δήλωσε ο διορισμένος από την Μόσχα κυβερνήτης της περιοχής.

Ο πιλότος εγκατέλειψε εγκαίρως το αεροσκάφος πριν τη συντριβή, χρησιμοποιώντας το σύστημα εκτίναξης. Τον παρέλαβαν διασώστες και είναι ασφαλής.

Δεν υπάρχουν ζημιές σε κατοικημένες περιοχές, δήλωσε ο κυβερνήτης της Σεβαστούπολης Μιχαήλ Ραζβοζάγεφ.

Νωρίτερα, ρωσικά κανάλια στο Telegram ανέφεραν ότι ένα ρωσικό μαχητικό αεροσκάφος Su-35 συνετρίβη κοντά στη Σεβαστούπολη. Δεν είναι ακόμη σαφές τι προκάλεσε τη συντριβή.

BREAKING:

🇷🇺Russian Su-27 fighter jet that was shot down over Sevastopol, Crimea.

The jet fell into the sea. pic.twitter.com/gJpFU8WtzD

— Megatron (@Megatron_ron) March 28, 2024