Ρωσικές πυραυλικές επιθέσεις στο Κίεβο: Μία νεκρή, δύο τραυματίες, ζημιές στο μετρό

Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Νέο κύμα ρωσικών πυραυλικών επιθέσεων δέχθηκε τα ξημερώματα της Δευτέρας το Κίεβο, όπως ανάφερε ο δήμαρχος της ουκρανικής πρωτεύουσας, Βιτάλι Κλίτσκο, ο οποίος έκανε λόγο και για καταστροφές σε σταθμό του μετρό.

Λίγο πριν από τα μεσάνυχτα, ο δήμαρχος της ουκρανικής πρωτεύουσας είχε ενημερώσει για ρωσικά πλήγματα σε δύο συνοικίες του Κιέβου, εξαιτίας των οποίων μια 21χρονη κοπέλα σκοτώθηκε κι άλλοι δύο άνθρωποι τραυματίστηκαν.

Ζημιές και σε συνοικίες

Ένα ιατρικό κέντρο στη συνοικία Ντεσνιάνσκι κι άλλο ένα κτίριο στη συνοικία Ντνιπρόβσκι υπέστησαν ζημιές, σύμφωνα με την ενημέρωση του δημάρχου στο Telegram.