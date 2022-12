Ρωσία: Τρεις νεκροί στην αεροπορική βάση Ένγκελς έπειτα από κατάρριψη ουκρανικού drone – BINTEO

Τρία μέλη του στρατιωτικού προσωπικού σκοτώθηκαν από συντρίμμια ουκρανικού μη επανδρωμένου αεροσκάφους που έπεσαν σε στρατιωτική βάση στην περιφέρεια Σαράτοφ της Ρωσίας, μετέδωσαν ρωσικά πρακτορεία ειδήσεων επικαλούμενα το υπουργείο Άμυνας της χώρας.

«Στις 26 Δεκεμβρίου γύρω στη 01:35 ώρα Μόσχας, ένα ουκρανικό μη επανδρωμένο εναέριο όχημα κατερρίφθη σε χαμηλό ύψος ενώ προσέγγιζε τη στρατιωτική αεροπορική βάση Ένγκελς στην περιφέρεια Σαράτοφ», ανακοίνωσε το ρωσικό υπουργείο Άμυνας.

«Ως αποτέλεσμα της πτώσης των συντριμμιών του μη επανδρωμένου αεροσκάφους, τρείς Ρώσοι στρατεύσιμοι του τεχνικού προσωπικού που βρίσκονταν στην αεροπορική βάση τραυματίσθηκαν θανάσιμα».

Το υπουργείο πρόσθεσε πως δεν υπέστη ζημιές αεροπορικός εξοπλισμός.

