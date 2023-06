Ο ιδρυτής και επικεφαλής της Βάγκνερ, o Γεβγκένι Πριγκόζιν δήλωσε ότι οι μαχητές της μισθοφορικής του οργάνωσης δεν θα υπογράψουν καμία σύμβαση με το ρωσικό υπουργείο Άμυνας, λίγες ώρες αφότου ο υπουργός Άμυνας της Ρωσίας, Σεργκέι Σοϊγκού, προσπάθησε να θέσει υπό τον έλεγχό του αποσπάσματα εθελοντών.

Μπορεί ο Πριγκόζιν να εξαπολύει διαρκώς λεκτικές επιθέσεις ενάντια στη ρωσική στρατιωτική ηγεσία, όμως ούτε ο Σοϊγκού, ούτε ο αρχηγός του επιτελείου των ρωσικών ενόπλων δυνάμεων Βαλέρι Γκερασίμοφ τις έχουν σχολιάσει δημόσια.

Το υπουργείο Άμυνας της Ρωσίας εξέδωσε ανακοίνωση το Σάββατο, στην οποία σημειώνεται ότι ο Σοϊγκού έδωσε εντολή σε όλα τα «αποσπάσματα εθελοντών» να υπογράψουν συμβάσεις με το ρωσικό ΥΠΑΝ μέχρι το τέλος του μήνα, μια κίνηση που σύμφωνα με το υπουργείο θα αυξήσει την αποτελεσματικότητα του ρωσικού στρατού.

«Η Βάγκνερ δεν θα υπογράψει κανένα συμβόλαιο με τον Σοϊγκού», είπε ο Πριγκόζιν απαντώντας σε αίτημα για σχόλιο σχετικά με την εντολή αυτή, με τον ίδιο να αναφέρει ότι αυτή δεν ισχύει για την Βάγκνερ.

Prigozhin the head of Wagner effectively rejects an order recently issued by the #Russian Ministry of Defense, calling on all Russian volunteers to sign a contract with the Ministry by July 1. pic.twitter.com/eSO6nb7VlC — Michael A. Horowitz (@michaelh992) June 11, 2023

Ο Πριγκόζιν είπε ότι η μισθοφορική οργάνωση προτάσσει τα συμφέροντα της Ρωσίας, αλλά ότι η εξαιρετικά αποτελεσματική διοικητική δομή της θα καταστραφεί αν δίνει αναφορά στον Σοϊγκού. «Ο Σοϊγκού δεν μπορεί να διαχειριστεί σωστά στρατιωτικούς σχηματισμούς», είπε ο Πριγκόζιν, προσθέτοντας ότι η Βάγκνερ συντονίζει τις ενέργειές της στην Ουκρανία με τον στρατηγό Σεργκέι Σουροβίκιν, που φέρει το παρατσούκλι «Στρατηγός Αρμαγεδδών».

Prigozhin responds and takes it as an opportunity to dunk on Shoigu. It's clear there's going to be a reckoning at some point.https://t.co/drJBdQqmqQ https://t.co/UnktfnBiFs pic.twitter.com/Ssf85yaCgg — Eliot Higgins (@EliotHiggins) June 11, 2023

Το παρασκήνιο της σύγκρουσης Πριγκόζιν-Μόσχας

To BBC φέρνει στο «φως» το παρασκήνιο της μεγάλης σύγκρουσης ανάμεσα στη Μόσχα και την ομάδα Βάγκνερ, αποκαλύπτοντας το σχέδιο του Κρεμλίνου για τον πλήρη έλεγχο των μισθοφόρων.

Όπως αναφέρει το BBC, η Ρωσία φαίνεται να έχει κινηθεί για να πάρει τον άμεσο έλεγχο της Βάγκνερ, έπειτα από μήνες εσωτερικών συγκρούσεων μεταξύ αξιωματούχων και της ιδιωτικής στρατιωτικής ομάδας. Όμως ο επικεφαλής των μισθοφόρων, Γεβγκένι Πριγκόζιν φαίνεται ότι έχει δικές του πολιτικές φιλοδοξίες.

Αυτός είναι και ο λόγος που κατηγορεί συνεχώς τον υπουργό Άμυνας της Ρωσίας Σεργκέι Σόιγκου και τον επικεφαλής των ρωσικών δυνάμεων Βαλέρι Γκερασίμοφ για ανικανότητα και για σκόπιμη υποτροφοδότηση των μονάδων Βάγκνερ που πολεμούν στην Ουκρανία.