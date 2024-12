Ρωσία: «Έτσι σκότωσα τον Κιρίλοφ» – Η ομολογία του συλληφθέντος για την δολοφονία του στρατηγού που παρήγγειλε η Ουκρανία

Η Επιτροπή Ερευνών της Ρωσίας ανέφερε σε ανακοίνωσή της την Τετάρτη ότι ο συλληφθείς τους είπε ότι είχε έρθει στη Μόσχα για να εκτελέσει μια αποστολή για τις υπηρεσίες πληροφοριών της Ουκρανίας.

Σε ένα βίντεο που δημοσίευσε το ειδησεογραφικό πρακτορείο Baza, το οποίο είναι γνωστό ότι έχει πηγές στους κύκλους των ρωσικών αρχών επιβολής του νόμου, ο ύποπτος φαίνεται να κάθεται σε ένα φορτηγάκι και να περιγράφει τις πράξεις του.

Δεν ήταν σαφές υπό ποιες συνθήκες μιλούσε και το Reuters δεν μπόρεσε να επαληθεύσει άμεσα τη γνησιότητα του βίντεο.

Ντυμένος με χειμερινό παλτό, ο ύποπτος εμφανίζεται να λέει ότι είχε έρθει στη Μόσχα με εντολή των υπηρεσιών πληροφοριών της Ουκρανίας, αγόρασε ένα ηλεκτρικό σκούτερ και παρέλαβε έναν αυτοσχέδιο εκρηκτικό μηχανισμό.

Περιγράφει ότι τοποθέτησε τη συσκευή στο ηλεκτρικό σκούτερ και το στάθμευσε έξω από την πολυκατοικία όπου έμενε ο Kirillov. Οι ανακριτές ανέφεραν ότι είπε πως εγκατέστησε μια κάμερα παρακολούθησης σε ένα ενοικιαζόμενο αυτοκίνητο το οποίο, όπως είπαν, το παρακολουθούσαν, στην ουκρανική πόλη Dnipro, οι άνθρωποι που οργάνωσαν τη δολοφονία.

Ο ύποπτος, ο οποίος πιστεύεται ότι έχει γεννηθεί το 1995, εμφανίζεται να λέει ότι πυροδότησε τη συσκευή εξ αποστάσεως όταν ο Kirillov έφυγε από το κτίριο. Λέει επίσης ότι η Ουκρανία του είχε προσφέρει 100.000 δολάρια και διαμονή σε ευρωπαϊκή χώρα.

Οι ερευνητές δήλωσαν ότι ταυτοποιούν και άλλα άτομα που εμπλέκονται και η εφημερίδα Kommersant ανέφερε ότι ένας ακόμη ύποπτος έχει συλληφθεί. Το Reuters δεν μπόρεσε να επιβεβαιώσει ανεξάρτητα την αναφορά.

Η Μαρία Ζαχάροβα, εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών της Ρωσίας, δήλωσε ότι η Μόσχα θα θέσει το θέμα της δολοφονίας σε συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών στις 20 Δεκεμβρίου. Όλοι όσοι εμπλέκονται στη δολοφονία θα βρεθούν και θα τιμωρηθούν και η Μόσχα δεν θα εκφοβιστεί, είπε η ίδια.

“Βλέπουμε ότι το καθεστώς του Κιέβου ανέλαβε για άλλη μια φορά την ευθύνη για μια νέα τρομοκρατική επίθεση. Όλοι αυτοί οι χαμένοι της SBU και το τρελό καθεστώς του Κιέβου είναι όλα εργαλεία που διαχειρίζονται οι Αγγλοσάξονες”, δήλωσε η Ζαχάροβα, χρησιμοποιώντας έναν όρο που χρησιμοποιεί η Ρωσία για να περιγράψει τις Ηνωμένες Πολιτείες και τη Βρετανία. “Είναι οι κύριοι δικαιούχοι της τρομοκρατίας του Κιέβου”, είπε.

Το αμερικανικό υπουργείο Εξωτερικών δήλωσε την Τρίτη ότι η Ουάσινγκτον δεν είχε καμία σχέση με τη δολοφονία ή οποιαδήποτε προηγούμενη γνώση της. Εκπρόσωπος του Βρετανού πρωθυπουργού Keir Starmer δήλωσε ότι ο Kirillov είχε “προπαγανδίσει μια παράνομη εισβολή και επέβαλε πόνο και θάνατο στον ουκρανικό λαό”.

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν, ο οποίος λέει ότι οι ενέργειες της Μόσχας στην Ουκρανία αποσκοπούν στην προστασία της ασφάλειας της Ρωσίας έναντι του ΝΑΤΟ, καθώς αυτό επεκτείνεται, δεν έχει σχολιάσει δημοσίως τη δολοφονία.

Ο Ντμίτρι Πεσκόφ, ο εκπρόσωπός του, εξήρε την Τετάρτη το έργο των ρωσικών μυστικών υπηρεσιών στη διερεύνηση της υπόθεσης και κατηγόρησε την Ουκρανία ότι χρησιμοποιεί “τρομοκρατικές μεθόδους”.

Ο πρώην πρόεδρος Ντμίτρι Μεντβέντεφ επέκρινε ένα κύριο άρθρο της εφημερίδας London Times που χαρακτήρισε τη δολοφονία “νόμιμη πράξη άμυνας από ένα απειλούμενο έθνος”. Είπε ότι η ίδια λογική θα σήμαινε ότι οι δυτικοί αξιωματούχοι που παρέχουν στην Ουκρανία στρατιωτική βοήθεια θα ήταν νόμιμοι στόχοι για τη Ρωσία.

Η Μόσχα θεωρεί την Ουκρανία υπεύθυνη για μια σειρά δολοφονιών στο έδαφός της. Η Ουκρανία λέει ότι ο πόλεμος της Ρωσίας εναντίον της αποτελεί υπαρξιακή απειλή για το ουκρανικό κράτος και έχει καταστήσει σαφές ότι θεωρεί νόμιμες αυτές τις δολοφονίες – που αποσκοπούν στην αποδυνάμωση του ηθικού και στην τιμωρία όσων το Κίεβο θεωρεί ένοχους εγκλημάτων πολέμου.

Russia: The FSB is already parading a fall guy who can barely speak Russian, Ahmad Kurbanov from Uzbekistan, as the assassin who killed General Kirillov.

In the video he says “Ukrainian special service” sent him to Moscow and promised $100,000, he “pressed the button.”

Nonsense. https://t.co/G61Dm4tJsD pic.twitter.com/udPpTvJPeD

— Igor Sushko (@igorsushko) December 18, 2024