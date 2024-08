Ρωσία: Ελεύθεροι όλοι οι κρατούμενοι από το περιστατικό ομηρίας σε φυλακή στο Βόλγκογκραντ – Δράστες «μαχητές του ISIS»

Όλοι οι άνθρωποι που είχαν συλληφθεί την Παρασκευή (23/8) ως όμηροι σε φυλακή στην περιφέρεια Βόλγκογκραντ στη Ρωσία έχουν απελευθερωθεί, ανέφερε το κανάλι Baza στο Telegram, που έχει στενές σχέσεις με τις υπηρεσίες ασφαλείας.

Νωρίτερα κρατούμενοι που ισχυρίζονται ότι είναι μαχητές του Ισλαμικού Κράτους επιτέθηκαν κρατώντας μαχαίρια εναντίον φρουρών, σε ρωσική φυλακή και συνέλαβαν ομήρους, σύμφωνα με κρατικά μέσα ενημέρωσης και ειδησεογραφικούς ιστότοπους που σχετίζονται με τις υπηρεσίες ασφαλείας στη Ρωσία.

Βίντεο που αναρτήθηκε από έναν από τους ειδησεογραφικούς ιστότοπους, τον Mash, έδειξε τουλάχιστον δύο επιτιθέμενους. Ο ένας από αυτούς φώναξε ότι είναι «μουτζαχεντίν» της οργάνωσης Ισλαμικό Κράτος (ISIS) και ότι πήραν τον έλεγχο της φυλακής που βρίσκεται στην πόλη Σουροβίκινο, περίπου 120 χιλιόμετρα δυτικά του Βόλγκογκραντ, πρωτεύουσας της νοτιοδυτικής ομώνυμης ρωσικής επαρχίας.

Σε βίντεο που είδε το φως της δημοσιότητας, τουλάχιστον τέσσερις σωφρονιστικοί υπάλληλοι με στολή φαίνονται πεσμένοι στο πάτωμα ή κάθονται μέσα σε λίμνες αίματος. Τρεις κείτονται ακίνητοι, ένας με κομμένο λαιμό. Άλλος ένας στέκεται σε μια πόρτα όπου ένας άνδρας με μαχαίρι τον κρατάει από τον λαιμό.

Ρωσικά κρατικά ΜΜΕ ανέφεραν πως τουλάχιστον ένα μέλος του προσωπικού της φυλακής σκοτώθηκε, όμως από το βίντεο η αυθεντικότητα του οποίου δεν έχει επαληθευθεί συνάγεται ότι ο απολογισμός των θανάτων είναι οπωσδήποτε μεγαλύτερος.

Η σωφρονιστική υπηρεσία ανέφερε σε δήλωσή της: «Κατά τη διάρκεια συνεδρίασης μιας πειθαρχικής επιτροπής, κατάδικοι συνέλαβαν ομήρους μέλη του προσωπικού του σωφρονιστικού καταστήματος. Μέτρα λαμβάνονται αυτή τη στιγμή για να απελευθερωθούν οι όμηροι. Υπάρχουν απώλειες».

Η φυλακή θεωρείται σωφρονιστική αποικία «αυστηρού καθεστώτος», δηλ. με αυστηρές συνθήκες κράτησης και έχει χωρητικότητα έως και 1.241 ανδρών κρατουμένων.

Ειδησεογραφικοί ιστότοποι με διασυνδέσεις με τις υπηρεσίες ασφαλείας δημοσιοποίησαν τα ονόματα έως και τεσσάρων από τους φερόμενους επιτιθέμενους, αναφέροντας πως είναι υπήκοοι του Ουζμπεκιστάν και του Τατζικιστάν. Δεν υπάρχει επίσημη επιβεβαίωση.

Η Ρωσία, οι υπηρεσίες άμυνας και ασφάλειας της οποίας είναι επικεντρωμένες στον πόλεμό της στην Ουκρανία, έχει δει πρόσφατα μια απότομη αύξηση των επιθέσεων ισλαμιστών μαχητών.

Τον Ιούνιο, φονική εξέγερση που συνδεόταν με το Ισλαμικό Κράτος σημειώθηκε σε φυλακή στη νότια περιοχή του Ροστόφ, όπου ειδικές δυνάμεις πυροβόλησαν και σκότωσαν έξι κρατούμενους που είχαν συλλάβει ομήρους.

Αργότερα εκείνο τον μήνα, τουλάχιστον 20 άνθρωποι σκοτώθηκαν σε επιθέσεις με πυροβολισμούς σε δύο πόλεις στο Νταγκεστάν, μια κυρίως μουσουλμανική περιοχή της νότιας Ρωσίας.

Τον Μάρτιο, το Ισλαμικό Κράτος ανέλαβε την ευθύνη για μια επίθεση στην οποία ένοπλοι εισέβαλαν στην αίθουσα συναυλιών Crocus City κοντά στη Μόσχα, άρχισαν να πυροβολούν τους θεατές με αυτόματα όπλα και έβαλαν φωτιά στο κτήριο, σκοτώνοντας τουλάχιστον 140 ανθρώπους.

Δείτε το σχετικό βίντεο – Προσοχή, σκληρές εικόνες

A group of ISIS terrorists are claimed to have taken control of the IK-19 prison in Surovikino, Volgograd Oblast, Russia.

Several Russian Federal Penitentiary Service officers have been killedand others are being held hosta

